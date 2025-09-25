ביום שאחרי המלחמה

בסביבת נתניהו מודים: "לא יהיה מנוס מלתת לרש"פ לנהל את עזה"

התוכנית החדשה שמקדם ממשל טראמפ כוללת שליטה של הרשות הפלסטינית ברצועה, ומקורביו של רה"מ מודים כי הדבר צפוי לקרות. דיפלומטים ערבים לכאן חדשות: חשש שישראל תטרפד את היוזמה
מחבר סולימאן מסוודה
עזתים במרכז חלוקת הסיוע האמריקני ברפיח
עזתים במרכז חלוקת הסיוע האמריקני ברפיח צילום: AP

התוכנית החדשה שמקדם ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כוללת שליטה של הרשות הפלסטינית ברצועת עזה - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. 

בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמרו לכאן חדשות כי לא יהיה מנוס מלתת לרשות הפלסטינית לנהל את עזה באזורים מסוימים בתור התחלה.

 עוד אמרו בסביבת נתניהו כי ממשל טראמפ מתואם עם ראש הממשלה באופן מלא וכי הם לא צופים שהנשיא האמריקני יכפה על ישראל צעדים שנתניהו אינו מעוניין בהם.

התוכנית מובלת על ידי ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר יחד עם חתנו של טראמפ ג'ארד קושנר, וקיבלה את ברכתן של מדינות כמו צרפת ובריטניה.

בנאומו בעצרת האו"ם היום קרא אבו מאזן להעניק לרשות הפלסטינית שליטה מלאה על עזה. לדבריו, ניהול הרצועה יתבצע  באמצעות הוועדה הניהולית שבראשה יעמוד שר בממשלה הפלסטינית לזמן מוגבל כדי לקשר אותה לגדה. "אנחנו מוכנים לקבל את כל האחריות על השלטון והביטחון ברצועה, ולחמאס לא יהיה כל תפקיד בשלטון. על חמאס וכל שאר הפלגים למסור את הנשק שלהם לרשות הפלסטינית, במסגרת המאמצים להקמת מוסדות המדינה האחת, החוק האחד והכוחות הלגיטימיים היחידים", אמר יו"ר הרשות.

דיפלומטים ערבים: חשש שישראל תטרפד את התוכנית

דיפלומטים ערבים אמרו לכאן חדשות כי מצרים ומדינות ערביות ומוסלמיות נוספות שהשתתפו בפגישה עם טראמפ קיבלו את תוכניתו לעזה בתחושות מעורבות. 

נשיא מצרים א-סיסי, שלא השתתף בעצרת האו"ם שבשוליה התקיימה הפגישה, אמר כי התוכנית היא "בסיס חשוב שאפשרו לבנות עליו". כמו כן, היום אמר כי הוא "מברך על היוזמה של טראמפ להביא לסיום המלחמה ומקווה שהיא תיושם בהקדם האפשרי". דבריו מעידים על אופטימיות זהירה, אך יש בקרב המנהיגים גם חשש שישראל תטרפד את המהלך ותנצל חורים ופרצות בתוכנית כדי להמשיך במלחמה. 

בתגובה לגל ההכרה בפלסטין: נתניהו שוקל מהלך "סמלי בלבד"

עוד פורסם הערב במהדורה כי גורמים ששוחחו עם נתניהו אומרים כי הוא שוקל מהלך "סמלי בלבד" בתגובה לגל ההכרה במדינה פלסטינית בעולם. זאת, בכפוף לתוצאותיה של פגישת נתניהו וטראמפ שצפויה בימים הקרובים.

 בתנועות ההתיישבות ביהודה ושומרון דרשו בשבועות האחרונים להחיל ריבונות מלאה על האזור, דבר שלא צפוי להתרחש בשלב זה. 

