וויטקוף וקושנר יצאו מפגישה נוספת במלון של נתניהו

שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ מסר לכאן חדשות כי הוא מקווה שתושג עסקה לשחרור החטופים • פגישה נוספת שקיימו השניים מוקדם יותר עם רה"מ ארכה כשעתיים, בסיומה סירבו להשיב על שאלות בנוגע לתוכנה • נאום רה"מ בעצרת האו"ם יתקיים בשעה 16:00 שעון ישראל | משדר מיוחד - החל מ-15:30 בכאן 11

סטיבן וויטקוף וג'ארד קושנר לאחר פגישתם עם רה"מ בניו יורק, הלילה צילום: כאן חדשות

בלעדי: חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר והשליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון סטיבן וויטקוף, תועדו הלילה (שישי) יוצאים מפגישה במלון ריג'נסי בניו יורק, בו שוהה ראש הממשלה בנימין נתניהו. שליחו של הנשיא טראמפ וויטקוף אמר לכאן חדשות כי הוא מקווה שתושג עסקה לשחרור החטופים.

פגישה נוספת שקיימו וויטקוף וקושנר מוקדם יותר עם ראש הממשלה נתניהו ארכה כשעתיים ובסיומה סירבו השניים להשיב על שאלות בנוגע לתוכן הפגישה. ביום שני בשבוע הבא ייפגש ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן.

ראש הממשלה נתניהו ינאם אחר הצהריים בעצרת האו"ם בניו יורק. המשדר המיוחד בכאן 11 יחל בשעה 15:30.