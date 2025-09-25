באופן חריג: נתניהו צירף 3 יועצים לנסיעה לניו יורק

ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיס באופן חריג בטיסה מסחרית, על חשבון הליכוד, שלושה יועצים פוליטיים לניו יורק. מדובר בדוד שרן, טופז לוק ואיילת סליק. כך פורסם הערב (חמישי) בכאן חדשות.
נתניהו צרף 3 יועצים ממפלגתו וייפגש עם גורמים פוליטיים בארה״ב. המטרה: ״להיערך לבחירות״@shemeshmicha #מהדורתכאןחדשות עם @mayarachlin pic.twitter.com/xp4IOBlt7D— כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2025
במהלך ביקורו של ראש הממשלה בניו יורק נקבע לראש הממשלה לו"ז פוליטי והוא אמור להיפגש עם בכירים ב"ליכוד העולמי".
הדבר נעשה על מנת לחזק את המפלגה לקראת הבחירות ועל מנת לפתור סכסוכים פנים מפלגתיים הנוגעים ל"ליכוד העולמי". אחד הסכסוכים האלו הוא בין השר מיקי זוהר לח"כ דוד ביטן הנאבקים על שליטה במוסדות "הליכוד העולמי".