באופן חריג: נתניהו צירף 3 יועצים לנסיעה לניו יורק
במהלך ביקורו של ראש הממשלה בארצות הברית נקבעו לו פגישות עם בכירים ב"ליכוד העולמי". המטרה: לחזק את המפלגה לקראת בחירות ולפתור סכסוכים פנימיים
מחבר מיכאל שמש
ראש הממשלה בנימין נתניהו, 14 ביוני 2025
ראש הממשלה בנימין נתניהו הטיס באופן חריג בטיסה מסחרית, על חשבון הליכוד, שלושה יועצים פוליטיים לניו יורק. מדובר בדוד שרן, טופז לוק ואיילת סליק. כך פורסם הערב (חמישי) בכאן חדשות.

במהלך ביקורו של ראש הממשלה בניו יורק נקבע לראש הממשלה לו"ז פוליטי והוא אמור להיפגש עם בכירים ב"ליכוד העולמי".

הדבר נעשה על מנת לחזק את המפלגה לקראת הבחירות ועל מנת לפתור סכסוכים פנים מפלגתיים הנוגעים ל"ליכוד העולמי". אחד הסכסוכים האלו הוא בין השר מיקי זוהר לח"כ דוד ביטן הנאבקים על שליטה במוסדות "הליכוד העולמי".  

