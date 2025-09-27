דיווח: בנו של סטיב וויטקוף גייס סכומי עתק בקטר

לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", בזמן שהשליח האמריקני עסק במו"מ על עסקה בין ישראל וחמאס מול קטר המתווכת, בנו אלכס גייס מיליארדי דולרים ממדינות במזרח התיכון, בהן גם איחוד האמירויות וכווית, להשקעות בנדל"ן בארה"ב

בזמן שהשליח האמריקני סטיב וויטקוף ניהל את המו"מ לעסקה בין ישראל וחמאס מול קטר, בנו אלכס גייס מיליארדי דולרים להשקעות בנדל"ן בארה"ב מממשלת קטר, כמו גם מממשלות נוספות במזרח התיכון. כך פורסם היום (שבת) ב"ניו יורק טיימס" האמריקני.

אלכס וויטקוף הציע לקטר קרן השקעות המתמקדת בפרויקטים של נדל"ן מסחרי בארה"ב, כך לפי דוברת קרן ההשקעות בקטר. מאוחר יותר חיזר אחר משקיעים פוטנציאליים תוך שהוא מתחייב על מיליארדי דולרים אותם כבר גייס מקטר, מאיחוד האמירויות ומכווית.

לקרן הנדל"ן היה פוטנציאל להניב הכנסות של כמאות מיליוני דולרים לקבוצת וויטקוף, אותה ייסד השליח האמריקני בשנת 1997. סטיב וויטקוף עדיין בעל חלק מהבעלות בחברה, למרות שמכר חלק מאחזקותיו במהלך השנה.

וויטקוף ובנו השני זאק כבר מתמודדים עם האשמות בארה"ב על "מתיחת גבולות אתיים" בשל פעילות במיזם מטבעות הקריפטו שלהם יחד עם משפחתו של הנשיא דונלד טראמפ, שגם היא עושה עסקאות במזרח התיכון.

קשרי משפחת וויטקוף עם קטר הורחבו עוד בקדנציה הראשונה של טראמפ כנשיא, כאשר השלטון במדינה העשירה בנפט החל להשתמש בהשקעות כדי לזכות בחסדיהם של אנשים המקורבים לטראמפ - כולל סטיב וויטקוף, כך דווח בעבר.

"זוהי עוד השמצה שקרית מצד הניו יורק טיימס הכושל נגד סטיב וויטקוף", אמרה דוברת הבית הלבן אנה קלי מבלי לציין אי דיוקים עובדתיים. עוד היא הוסיפה כי וויטקוף "מסיים" את תהליך מכירת השקעותיו מחברתו.