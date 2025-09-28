הכנסת דנה בחוק עונש מוות למחבלים; גל הירש קרא: "לא כעת"

השר בן גביר טען בוועדה: "החוק הזה הוא צו השעה". מתאם השבויים והנעדרים: "אנו פועלים להחזרת החטופים, הדיון הזה לא עוזר". אשתו של החטוף עמרי מירן תקפה: "שורדי שבי סיפרו שכל תעלול תקשורתי על עונש מוות למחבלים גורם להחמרת תנאים ואלימות כלפיהם. בן גביר יודע את זה, אבל רוצה להיות בטלוויזיה היום"

הוועדה לביטחון לאומי דנה היום (ראשון) בהכנת חוק עונש מוות למחבלים לקריאה ראשונה. זאת, למרות בקשת מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, גל הירש, להימנע מקיום דיון זה בעת הזאת.

דיון הוועדה לביטחון לאומי בחוק עונש מוות למחבלים, צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען בוועדה: "פנו אלי מקורבי ראש הממשלה לדחות הדיון כי זו לא העת. התשובה היא לא רבתי. החוק הזה הוא צו השעה. לייצר התרעה כבדת משקל ולהטיל עונש מוות על המחבלים הללו. תפיסתי הפוכה, דווקא בעת הזאת הם ידעו שאם שערה משערות ראשו של חטוף תיפול יהיה עונש מוות".

הירש השיב לו: "לא סתם אנו מבקשים לא לקיים את הדיון הזה. אני חולק על הערכת המצב שלך השר בן גביר באופן מוחלט. במיוחד כאשר אנו נמצאים במערך משולב צבאי ומדיני להחזרת החטופים. הדיון הזה לא עוזר לנו". על כך ענה לו בן גביר: "אתה לא מייצג את כל משפחות החטופים, עם כל הכבוד. אתה מייצג את עמדת ראש הממשלה".

לישי מירן, אשתו של החטוף עמרי מירן, כתבה בחשבון ה-X שלה: "שורדי שבי סיפרו לנו באופן ברור שכל תעלול תקשורתי על עונש מוות למחבלים גורם להחמרת תנאים ואלימות כלפי החטופים. ‏נתניהו יודע את זה. ‏גל הירש יודע את זה. ‏בן גביר יודע את זה. ‏אבל בן גביר רצה להיות בטלוויזיה היום. ‏במדינה מתוקנת ראש הממשלה היה מפטר את בן גביר היום בבוקר".

יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית, אמר בדיון: "שמעתי את כל הגורמים הביטחוניים ולא קיבלתי את הערכת המצב שלהם. שבעתי מכל ההערכות והמידע. אנו לא יכולים לחיות עם אותה קונספציה שהובילה אותנו. הדיון נועד להוסיף לעמוד השדרה היהודי את מה שנדרש - אומץ. לשמור על הצדק ולהקנות לתושבי מדינת ישראל ביטחון. הפעולות שמתבצעות היום והלחץ הזה כולו יביא לשחרור החטופים יותר מהר".