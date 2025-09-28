הכנסת דנה בחוק עונש מוות למחבלים; גל הירש קרא: "לא כעת"

הוועדה לביטחון לאומי דנה היום (ראשון) בהכנת חוק עונש מוות למחבלים לקריאה ראשונה. זאת, למרות בקשת מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, גל הירש, להימנע מקיום דיון זה בעת הזאת.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען בוועדה: "פנו אלי מקורבי ראש הממשלה לדחות הדיון כי זו לא העת. התשובה היא לא רבתי. החוק הזה הוא צו השעה. לייצר התרעה כבדת משקל ולהטיל עונש מוות על המחבלים הללו. תפיסתי הפוכה, דווקא בעת הזאת הם ידעו שאם שערה משערות ראשו של חטוף תיפול יהיה עונש מוות".
הירש השיב לו: "לא סתם אנו מבקשים לא לקיים את הדיון הזה. אני חולק על הערכת המצב שלך השר בן גביר באופן מוחלט. במיוחד כאשר אנו נמצאים במערך משולב צבאי ומדיני להחזרת החטופים. הדיון הזה לא עוזר לנו". על כך ענה לו בן גביר: "אתה לא מייצג את כל משפחות החטופים, עם כל הכבוד. אתה מייצג את עמדת ראש הממשלה".
יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית, אמר בדיון: "שמעתי את כל הגורמים הביטחוניים ולא קיבלתי את הערכת המצב שלהם. שבעתי מכל ההערכות והמידע. אנו לא יכולים לחיות עם אותה קונספציה שהובילה אותנו. הדיון נועד להוסיף לעמוד השדרה היהודי את מה שנדרש - אומץ. לשמור על הצדק ולהקנות לתושבי מדינת ישראל ביטחון. הפעולות שמתבצעות היום והלחץ הזה כולו יביא לשחרור החטופים יותר מהר".