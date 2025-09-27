פרטי תוכנית טראמפ לסיום המלחמה, תגובת נתניהו - והסיכוי למימושה

בין עקרונות התוכנית של נשיא ארה"ב: שחרור כל החטופים בתוך 48 שעות, ⁠נסיגה מלאה של צה"ל מהרצועה ו⁠הנחת תשתית להסדר מדיני והקמת מדינה פלסטינית. נתניהו הביע את מורת רוחו בפני יועצי טראמפ על כמה מסעיפי התוכנית, אך בסביבתו אומרים שרוב התוכנית מקובלת ואפשר להגיע להסכם סופי

עקרונות תוכנית נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה, כפי שהציג אותם מקור שנחשף לתוכן ההצעה, פורסמו היום (שבת) במהדורת כאן חדשות. בין עקרונות התוכנית:

שחרור כל החטופים בתוך 48 שעות

⁠פירוז עזה והקמת תוכנית דה-רדיקלזציה של הרצועה

⁠נסיגה מלאה של צה"ל מהרצועה

⁠הנחת תשתית להסדר מדיני והקמת מדינה פלסטינית

⁠ערבויות שישראל תחזור ללחימה אם תופר ריבונותה

נתניהו הביע את מורת רוחו בפני יועצי טראמפ על כמה מסעיפי התוכנית, בפרט למעורבות הרשות הפלסטינית בעזה. עם זאת, בסביבתו אומרים לכאן חדשות שרוב התוכנית מקובלת על ישראל, ואפשר להגיע להסכם סופי.

שחרור כל החטופים בתוך 48 שעות, נסיגה ישראלית מלאה מהרצועה והסיכוי להכרזה על הסכמות: סעיפי התוכנית של טראמפ לסיום המלחמה@SuleimanMas1



@AyalaHasson#חדשותהשבת pic.twitter.com/0cJaqOck08 — כאן חדשות (@kann_news) September 27, 2025

אתמול פורסם בכאן חדשות כי שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר אמרו לראש הממשלה בנימין נתניהו כי טראמפ מעוניין בסיום המלחמה בעזה. "הנשיא חושב שהגיע הזמן לחתור לסיום המלחמה. ביבי, הגיע הזמן", אמרו לו השניים בפגישתם בניו יורק.

מטרתם של וויטקוף וקושניר הייתה להגיע לפגישה בין נתניהו לטראמפ ביום שני כשכבר הושגו הסכמות על מתווה לסיום המלחמה. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי "הסיכוי לחזור ללחימה אחרי הפסקת אש הוא נמוך ביותר", ובסביבתו של נתניהו הבהירו: "כל מתווה יכלול מיטוט מוחלט של חמאס. לא נתפשר על זה".

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדכן הלילה על מצב השיחות להשגת הסכם בעזה בפוסט ברשת החברתית שלו. הוא כתב כי מזה ארבעה ימים מתקיימות שיחות אינטנסיביות, אשר ימשכו ככל שנדרש כדי להשיג הסדר. הנשיא האמריקני אמר כי הוא שמח לבשר שהשיחות הן פרודוקטיביות. לדברי טראמפ כל המדינות באזור מעורבות וחמאס "מאד מודע" לשיחות.

עוד על פי הנשיא האמריקני, ישראל מעודכנת בכל הרמות כולל ראש הממשלה נתניהו. "יש יותר רצון טוב והתלהבות להשגת הסדר, אחרי כל כך הרבה עשורים, ממה שראיתי אי פעם", כתב טראמפ. "כולם נלהבים להניח את התקופה הזאת שלך מוות ואפילה מאחור", הוא הוסיף וסיכם: "עלינו להחזיר את החטופים ולהשיג שלום קבוע ומתמשך".