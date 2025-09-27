המגעים לעסקה

פרטי תוכנית טראמפ לסיום המלחמה, תגובת נתניהו - והסיכוי למימושה

פרטי תוכנית טראמפ לסיום המלחמה - והסיכוי שתתממש
בין עקרונות התוכנית של נשיא ארה"ב: שחרור כל החטופים בתוך 48 שעות, ⁠נסיגה מלאה של צה"ל מהרצועה ו⁠הנחת תשתית להסדר מדיני והקמת מדינה פלסטינית. נתניהו הביע את מורת רוחו בפני יועצי טראמפ על כמה מסעיפי התוכנית, אך בסביבתו אומרים שרוב התוכנית מקובלת ואפשר להגיע להסכם סופי
מחבר סולימאן מסוודה
Getting your Trinity Audio player ready...
טראמפ ונתניהו בבית הלבן
טראמפ ונתניהו בבית הלבן צילום: REUTERS/Elizabeth Frantz

עקרונות תוכנית נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה, כפי שהציג אותם מקור שנחשף לתוכן ההצעה, פורסמו היום (שבת) במהדורת כאן חדשות. בין עקרונות התוכנית: 

  • שחרור כל החטופים בתוך 48 שעות
  • ⁠פירוז עזה והקמת תוכנית דה-רדיקלזציה של הרצועה
  • ⁠נסיגה מלאה של צה"ל מהרצועה 
  • ⁠הנחת תשתית להסדר מדיני והקמת מדינה פלסטינית 
  • ⁠ערבויות שישראל תחזור ללחימה אם תופר ריבונותה

נתניהו הביע את מורת רוחו בפני יועצי טראמפ על כמה מסעיפי התוכנית, בפרט למעורבות הרשות הפלסטינית בעזה. עם זאת, בסביבתו אומרים לכאן חדשות שרוב התוכנית מקובלת על ישראל, ואפשר להגיע להסכם סופי.

אתמול פורסם בכאן חדשות כי שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר אמרו לראש הממשלה בנימין נתניהו כי טראמפ מעוניין בסיום המלחמה בעזה. "הנשיא חושב שהגיע הזמן לחתור לסיום המלחמה. ביבי, הגיע הזמן", אמרו לו השניים בפגישתם בניו יורק.

מטרתם של וויטקוף וקושניר הייתה להגיע לפגישה בין נתניהו לטראמפ ביום שני כשכבר הושגו הסכמות על מתווה לסיום המלחמה. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי "הסיכוי לחזור ללחימה אחרי הפסקת אש הוא נמוך ביותר", ובסביבתו של נתניהו הבהירו: "כל מתווה יכלול מיטוט מוחלט של חמאס. לא נתפשר על זה". 

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדכן הלילה על מצב השיחות להשגת הסכם בעזה בפוסט ברשת החברתית שלו. הוא כתב כי מזה ארבעה ימים מתקיימות שיחות אינטנסיביות, אשר ימשכו ככל שנדרש כדי להשיג הסדר. הנשיא האמריקני אמר כי הוא שמח לבשר שהשיחות הן פרודוקטיביות. לדברי טראמפ כל המדינות באזור מעורבות וחמאס "מאד מודע" לשיחות.

עוד על פי הנשיא האמריקני, ישראל מעודכנת בכל הרמות כולל ראש הממשלה נתניהו. "יש יותר רצון טוב והתלהבות להשגת הסדר, אחרי כל כך הרבה עשורים, ממה שראיתי אי פעם", כתב טראמפ. "כולם נלהבים להניח את התקופה הזאת שלך מוות ואפילה מאחור", הוא הוסיף וסיכם: "עלינו להחזיר את החטופים ולהשיג שלום קבוע ומתמשך".

עוד בנושא

בכירי חמאס ששהו על פי דיווחים במבנה שהותקף בדוחה בירת קטר

ישראל מוכנה לתת חסינות לבכירי חמאס כחלק מסיום המלחמה

ראש הממשלה בנימין נתניהו נואם בעצרת האו

נאום נתניהו באו"ם היה קרב על הנרטיב של המלחמה

תגיות |
בחירת העורכת
  • אינתיפדה
    הזכרונות מהתקופה ששינתה את פני צה"ל | חוזרים לאינתיפאדה
  • "זה הבית שלי": חיים בן ה-100 חזר לקיבוץ אחרי ששרד את טבח 7 באוקטובר
    בגיל 100 ואחרי ששרד את 7.10: ניצול השואה שחזר לקיבוץ
  • גיא מנסטר, מתוך הסדרה "ילד רע"
    כבוד: הסדרה "ילד רע" מועמדת לפרס האמי הבין-לאומי
  • ליב שרייבר, שרון אוסבורן, ג'ין סימונס
    כ-1,200 אמנים בהוליווד גינו את חרם הקולנוענים על ישראל
  • הבדואי הציוני
    הבדואי הציוני שמייעץ לראש הממשלה | ערבים לזה

אולי יעניין אותך