משלחת קטרית בכירה הגיעה לוושינגטון כדי לקדם עסקה לשחרור חטופים

המשלחת שהגיעה מדוחה תגיע לבית הלבן, ככל הנראה בזמן שהותו של ראש הממשלה נתניהו במקום • כתנאי להמשך מעורבותם במו"מ לעסקה: ראש ממשלת קטר דרש - ונתניהו התנצל על התקיפה בדוחה
מחבר סולימאן מסוודה
ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד א-רחמן אאל-ת'אני, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ
ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד א-רחמן אאל-ת'אני, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צילום: גטי אימג'ס

פרסום ראשון: משלחת קטרית בכירה הגיעה היום (שני) מדוחה לוושינגטון כדי לסגור עסקה לשחרור החטופים. על פי הפרסום, המשלחת צפויה להגיע אל הבית הלבן, ככל הנראה בזמן שהותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במקום.

במקביל, ‏שיחה משולשת התקיימה בין הנשיא דונלד טראמפ, ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה הקטרי אל-ת'אני. ראש הממשלה הקטרי דרש שנתניהו יתנצל על הפגיעה בריבונות קטר בניסיון החיסול של בכירי חמאס בדוחה ועל הרג המאבטחים הקטרים. ההתנצלות של נתניהו הייתה דרישה קטרית להמשך מעורבותם במו"מ.

מוקדם יותר, בעת קבלת הפנים בפתח הבית הלבן, אמר הנשיא טראמפ כי הוא בטוח מאוד שיהיה שלום בעזה בקרוב. הנשיא נשאל על ידי עיתונאים האם תהיה עסקה לסיום המלחמה בעזה - והשיב בחיוב. פגישת נתניהו וטראמפ החלה באיחור של כ-20 דקות בשל התארכותה של שיחת טלפון בין הנשיא האמריקני לאמיר קטר אאל-ת'אני.

רשת סקיי ניוז בשפה הערבית דיווחה היום כי קטר עדכנה את וושינגטון שיש ביכולתה לשכנע את חמאס לקבל את תוכנית טראמפ ולוותר על נשקו. הדיווח נסמך על מקורות אמריקניים.

