הנשיא הרצוג: "תומך במתווה טראמפ לסיום המלחמה, הוא מהפכני"

נשיא המדינה שוחח עם כאן רשת ב' על הציפיות לקראת פגישת טראמפ ונתניהו היום: "תהיה פגישה מכרעת והיסטורית", על נאום הבידוד המדיני של ראש הממשלה: "חלק מהיכולת לתפקד כמדינה - לא לחשוב על עצמך כספרטה", ועל הנושאים האקטואלים שמפלגים את הציבור

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס הבוקר (שני) בריאיון לכאן רשת ב' לפגישה שתיערך היום בין ראש הממשלה נתניהו והנשיא האמריקני טראמפ, בתקווה להכרזה על הסכם לסיום המלחמה והשבת החטופים. "היום תהיה פגישה מכרעת והיסטורית. אני מתפלל ומייחל שהפגישה תניב תוצאה חיובית ויהיה מתווה להשבת כל החטופים, סיום המלחמה ושינוי המציאות", אמר הרצוג.

בצל קולות מסביבת נתניהו שהביעו פסימיות לגבי ההצעה של טראמפ, הנשיא אמר כי הוא תומך בכך שיאומץ המתווה האמריקני, "שנוכל לצאת לדרך ולראות את היום שאחרי בצורה שתואמת גם את המטרות שהותוו. כלומר, להחזיר את החטופים וגם לשנות את המציאות. התכנית המוצעת אמורה להביא לכך שחמאס לא ישלוט בעזה. מהמידע שיש בידי מדובר בתכנית רצינית, מהפכנית וחשובה".

"חלק מהיכולת לתפקד כמדינה - לא לחשוב על עצמך כספרטה, אלא כחלק ממשפחת העמים"

הנשיא נשאל על תהליך הדה-לגיטימציה שעוברת ישראל וישראלים בעולם. "אלו חלק מהניסיונות של האויב להחליש אותנו", אמר הנשיא, ובהתייחסות לנאומו הכלכלי הקודר של נתניהו הדגיש: "חלק מהיכולת לתפקד כמדינה מתוקנת זה לא לחשוב שאתה ספרטה אלא לחשוב שאתה חלק ממשפחת העמים ואין כמעט תחום בחיינו שלא נוגע לממשקים עם עמים ומדינות אחרות. זה מה שנקרא הכפר הגלובלי. מחומרי גלם ועד היכולות הכלכליות שלנו".

כשנשאל הנשיא אם סייע להביא להסדר טיעון בתיקי נתניהו, השיב: "היות שאני מקבל פניות בנושא, אני אומר שהיה נכון שינסו לסיים את תיקי נתניהו בעסקת טיעון. ניסיתי לעודד את הצדדים להגיע להידברות וזה לא צלח. אם תוגש אלי פניה לחנינה אני אבדוק אותה ואשקול אותה לעומק כמו כל פניה. אני לא יודע אם יש סיכוי להסדר טיעון עם נתניהו", אמר.

על המינוי השנוי במחלוקת של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש שב"כ, התייחס הנשיא: "פגשתי את האלוף זיני בחודשים האחרונים אחרי שהוכרז על מועמדותו. התרשמתי מהרקע והסיפור שלו ומכך שהוא לוקח את המשימה ברצינות באחריות. הוא הבהיר לי שהוא מודע היטב לאחריות שיש לו לפעות בממלכתיות ואך ורק לטובת המדינה.