ההצעות שעלו לפירוק חמאס מנשקו, וטענת הגורם הזר: "בחמאס עשויים להסכים"

ההצעות לפירוק חמאס מנשק, וטענת הגורם הזר: עשויים להסכים
במקביל למגעים בנוגע להסכמת חמאס להצעת טראמפ, מקורות ציינו כי קטר העבירה לארה"ב את הערכתה שניתן להגיע להסכמות עם הארגון • גורם שמעורב במגעים ציין כי חמאס עשוי להסכים לפירוק מנשקו בתנאים מסוימים, עם אפשרות למנגנון בין-לאומי שיפקח על מסירת הנשק
הפגנה בקריאה לשחרור החטופים בירושלים, בשבוע שעבר צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

קטאר דוחקת בחמאס להסכים להצעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה ולשחרור החטופים. כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות בכאן 11.

על פי הפרסום, מקורות מסרו לכאן חדשות כי קטר העבירה לארצות הברית שהיא סבורה כי ניתן להביא להסכמות מצד חמאס. גורם זר שמעורב במגעים לעסקה, ציין כי חמאס עשוי להסכים גם לפירוק מנשקו, אך בתנאים מסוימים. אחת ההצעות שהועלו היא שמנגנון בין-לאומי יופקד על האחריות למסירת הנשק של חמאס.

עוד פורסם הערב במהדורה כי כלל הגורמים - הקטרים, בכירי המודיעין המצרי והמתווך האמריקני-פלסטיני בשארה בחב - הציגו להנהגת חמאס את עקרונות עסקת "21 הנקודות" של טראמפ. האתגר המרכזי של המתווכים הוא לשכנע את חמאס שהעסקה מאוזנת ולא מוכתבת לארגון. לפני כן ניהלו המתווכים מו"מ מול האמריקנים לשינויים ותיקונים במתווה כדי שזה יהיה מקובל על חמאס.

חמאס שומר על עמימות בכל הנוגע להחלטותיו, אך לא ניתן יהיה להכריז על הסכם היום מבלי שהנהגת חמאס תדון בהצעה בישיבה פנימית. בכיר חמאס טאהר א-נונו מסר היום כי ארגון הטרור לא קיבל את המתווה באופן רשמי, אלא רק קרא עליו בתקשורת. הוא הוסיף כי "חמאס מסרב להתפרק מנשקו כל זמן שיש כיבוש" וכי "אנחנו מוכנים לשחרר את כל החטופים בתמורה לסיום המלחמה".

לגבי האפשרות לשחרור חטופים תוך 48 שעות, אמר א-נונו כי חילוץ גופות חלק מהחטופים דורש כלים הנדסיים, דבר שעשוי להימשך זמן. "אנחנו רציניים בכוונותינו לשחרר את כולם במסגרת הסכם מלא שיביא לסיום המלחמה הזו ונסיגת הכיבוש מרצועת עזה", אמר א-נונו.

