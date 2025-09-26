מקורביו של טראמפ הבהירו לנתניהו כי הנשיא רוצה בסיום המלחמה בעזה

שליחו של נשיא ארה"ב לאזור וויטקוף וחתנו קושנר נפגשו בארה"ב עם נתניהו, שציין באוזניהם את הסעיפים במתווה האמריקני שאינם מקובלים על ישראל. מטרת השיחה: להגיע לפגישה בין שני המנהיגים אחרי שהושגו הסכמות על המתווה להפסקת המלחמה

שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר אמרו לראש הממשלה בנימין נתניהו כי טראמפ מעוניין בסיום המלחמה בעזה - כך פורסם הערב (שישי) במהדורת כאן חדשות. "הנשיא חושב שהגיע הזמן לחתור לסיום המלחמה. ביבי, הגיע הזמן", אמרו לו השניים בפגישתם אמש בניו יורק.

וויטקוף וקושניר הגיעו אל נתניהו כדי לבצע שינויים שראש הממשלה ביקש להכניס לתוכנית החדשה לסיום המלחמה. בסביבתו אומרים שיש בתוכנית כמה סעיפים שהוא מתנגד להם נחרצות. נתניהו והשר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר הביעו את התנגדותם לסעיפים אלה בשיחה עם מקורביו של הנשיא. מטרתם של וויטקוף וקושניר הייתה להגיע לפגישה בין נתניהו לטראמפ ביום שני כשכבר הושגו הסכמות על מתווה לסיום המלחמה.

בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי "הסיכוי לחזור ללחימה אחרי הפסקת אש הוא נמוך ביותר", ובסביבתו של נתניהו הבהירו: "כל מתווה יכלול מיטוט מוחלט של חמאס. לא נתפשר על זה".

האתר האמריקני "פוליטיקו" דיווח שלשום כי בפגישתו של טראמפ עם מנהיגי מדינות ערב בשולי עצרת האו"ם הבטיח להם כי לא יאפשר לנתניהו לספח את יהודה ושומרון. שניים מהמקורות אמרו לאתר כי טראמפ "היה נחרץ בנושא" והבטיח שישראל לא תורשה לספח את הגדה המערבית.

בפגישה השתתפו מנהיגי סעודיה, קטר, איחוד האמירויות, מצרים וטורקיה. שני מקורות נוספים אמרו כי טראמפ וצוותו הציגו מסמך המתאר את תוכנית הממשל לסיום המלחמה, כולל הבטחת הסיפוח ופרטים נוספים כגון ממשל וביטחון לאחר המלחמה.