מקור בפמליית נתניהו: יש פערים משמעותיים עם ממשל טראמפ לגבי התוכנית לסיום המלחמה

רה"מ החליף את הלו"ז שלו בפגישות עם הצוות המצומצם שלו לקראת המפגש עם הנשיא האמריקני מחר • נתניהו צפוי לפגוש את וויטקוף טרם פגישתו עם טראמפ מחר • כפי שנחשף בכאן חדשות, נתניהו אישר כי ישראל מוכנה להעניק חסינות למנהיגי חמאס במסגרת סיום המלחמה
מחבר ישי בר יוסף
בנימין נתניהו ודונלד טראמפ
בנימין נתניהו ודונלד טראמפ צילום: סוזן וולש, אי-פי

ראש הממשלה נתניהו שינה את הלו"ז שלו שהיה מתוכנן להיום (ראשון) והחליף אותו בפגישות עם הצוות המצומצם שלו לקראת הפגישה עם הנשיא טראמפ מחר. נתניהו צפוי להיפגש שוב עם השליח האמריקני סטיב וויטקוף לפני הפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן מחר.

מקור בפמליית ראש הממשלה אמר לכאן חדשות שיש פערים משמעותיים עם ממשל טראמפ לגבי התוכנית לסיום המלחמה ושחרור החטופים, ויש לבצע שינויים לקראת הפגישה מחר בבית הלבן.

מוקדם יותר היום כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו Truth כי "יש לנו סיכוי אמיתי למשהו גדול במזרח התיכון", והוסיף: "בפעם הראשונה כולם מסכימים. אנחנו נעשה את זה". 

נתניהו: "אם מנהיגי חמאס יסיימו את המלחמה וישחררו את החטופים ניתן להם יציאה בטוחה"

בתוך כך, ראש הממשלה התראיין היום בערוץ פוקס ניוז האמריקני, והתייחס להצעת הנשיא לסיום המלחמה: "אנחנו עובדים כרגע עם הצוות של הנשיא טראמפ על הסכם 21 הנקודות, אנחנו מקווים שנצליח לקדם את העסקה". נתניהו אמר כי "פרטי העסקה טרם סוכמו".

נתניהו אישר את הפרסום בכאן חדשות על כך שישראל מוכנה להעניק חסינות למנהיגי חמאס: "אם מנהיגי חמאס יצאו מהמדינה, יסיימו את המלחמה וישחררו את החטופים נוכל לתת להם יציאה בטוחה".

נתניהו אמר: "אני חושב שהסכמי אברהם היו חזקים מאוד, הם החזיקו את כל המלחמה. הבסת ציר הטרור של איראן וחמאס, ושחרור החטופים פתחו בפנינו דלתות נוספות לשלום עליו אנו מדברים עם הנשיא טראמפ, ורוצים גם ליישם".

נתניהו אמר כי הנשיא טראמפ הוא בעל ברית אדיר של ישראל, "שלא היה כמוהו", אך סייג כי לא על הכל הוא מסכים עם הנשיא.

עקרונות תוכנית טראמפ לסיום המלחמה, כפי שהציג אותם מקור שנחשף לתוכן ההצעה, פורסמו אמש במהדורת כאן חדשות. בין עקרונות התוכנית: 

  • שחרור כל החטופים בתוך 48 שעות
  • ⁠פירוז עזה והקמת תוכנית דה-רדיקלזציה של הרצועה
  • ⁠נסיגה מלאה של צה"ל מהרצועה 
  • ⁠הנחת תשתית להסדר מדיני והקמת מדינה פלסטינית 
  • ⁠ערבויות שישראל תחזור ללחימה אם תופר ריבונותה

נתניהו הביע את מורת רוחו בפני יועצי טראמפ על כמה מסעיפי התוכנית, בפרט למעורבות הרשות הפלסטינית בעזה. עם זאת, בסביבתו אומרים לכאן חדשות שרוב התוכנית מקובלת על ישראל, ואפשר להגיע להסכם סופי.

עוד פורסם בכאן חדשות כי שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר אמרו לראש הממשלה בנימין נתניהו כי טראמפ מעוניין בסיום המלחמה בעזה. "הנשיא חושב שהגיע הזמן לחתור לסיום המלחמה. ביבי, הגיע הזמן", אמרו לו השניים בפגישתם בניו יורק.

מטרתם של וויטקוף וקושניר הייתה להגיע לפגישה בין נתניהו לטראמפ ביום שני כשכבר הושגו הסכמות על מתווה לסיום המלחמה. בכיר ישראלי אמר לכאן חדשות כי "הסיכוי לחזור ללחימה אחרי הפסקת אש הוא נמוך ביותר", ובסביבתו של נתניהו הבהירו: "כל מתווה יכלול מיטוט מוחלט של חמאס. לא נתפשר על זה".

