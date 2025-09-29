ישראל הסכימה לשלם פיצויים למשפחת איש הביטחון הקטרי שנהרג בתקיפה • ההתנצלות - תנאי קטר להמשך מעורבותם במו"מ • דיווח: נתניהו התחייב בשיחה כי התקיפה בקטר "לא תחזור על עצמה" • בקואליציה ובאופוזיציה תקפו את נתניהו: "איזו השפלה"

נתניהו לא עדכן בכירים ישראלים על ההתנצלות לקטר

תיעוד שיחת הטלפון של טראמפ ונתניהו עם ר"מ קטר, היום צילום: דוברות הבית הלבן

פרסום ראשון: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא עדכן בכירים ישראלים על ההתנצלות לראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד א-רחמן אאל-ת'אני על התקיפה בדוחה. כך פורסם הערב (שני) לראשונה במהדורת כאן חדשות בכאן 11.

גורם ישראלי מסר לכאן חדשות כי ישראל גם הסכימה לשלם פיצויים למשפחתו של איש הביטחון הקטרי שנהרג בתקיפה. לשכת ראש הממשלה לא מסרה התייחסות לדברים. הבית הלבן אישר הערב כי ראש הממשלה נתניהו התנצל על התקיפה בקטר - והתחייב כי ישראל לא תבצע תקיפה כזו שוב בעתיד".

כאמור, ראש הממשלה נתניהו נענה לדרישתו של ראש ממשלת קטר אל-ת'אני והתנצל לפניו על הפגיעה בריבונות קטר בעת הניסיון לחסל את בכירי חמאס בדוחה ועל הרג המאבטחים הקטרים. ההתנצלות נמסרה במהלך שיחת טלפון שקיימו טראמפ ונתניהו בבית הלבן, עם ראש ממשלת קטר. ההתנצלות הייתה תנאי של המדינה המפרצית להמשך המעורבות שלה במשא ומתן.

לאחר פרסום ההתנצלות ספג ראש הממשלה נתניהו ביקורת מכל קצוות הקשת הפוליטית. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני השרה אורית סטרוק כתבה בפוסט שפרסמה ברשת X: "האם אמיר קטר התנצל בפני רה"מ על ה-7 באוקטובר?". יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן כתב בפוסט ברשת X: "איזו השפלה. כדי לנצח את חמאס צריך להחליף את ביבי וקטר".

"היום הוא יום השנה להסכם מינכן שנחתם ב 29.9.1938", כתב שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברשת X. "כאז כן היום, מהדהדת אמירתו של צ'רצ'יל 'אנגליה יכלה לבחור בין חרפה למלחמה, היא בחרה בחרפה ולכן תקבל גם מלחמה'. ההתנצלות המתרפסת בפני מדינה תומכת ומממנת טרור היא חרפה".

"לא ייאמן שנתניהו התנצל בפני הקטרים שעד היום לא גינו את טבח 7באוקטובר, אך הוא מעולם לא התנצל בפני עם ישראל על כך שבמשמרת שלו נרצחו, נאנסו ונחטפו אלפי ישראלים", כתב גם יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בפוסט ברשת X.

השתתפו בהכנת הידיעה: דקלה אהרן-שפרן, יערה שפירא ועומר שחר