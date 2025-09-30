בישראל ממתינים לתשובת חמאס; בעולם הערבי בירכו: "הדרך לשלום"

לאחר פגישת טראמפ ונתניהו בבית הלבן וחשיפת ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה, בישראל מחכים לחמאס שמקיים התייעצויות פנימיות. בינתיים, במדינות ערביות ובאירופה הביעו תמיכה, כמו גם ברשות הפלסטינית: "מחויבים לעסקה על בסיס פתרון שתי המדינות"

לאחר הצהרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו אמש על התוכנית לסיום המלחמה בעזה, בישראל ממשיכים לחכות גם הבוקר (שלישי) לתשובת חמאס על המתווה האמריקני שהוצג.

בינתיים, מנהיגים בעולם הערבי בירכו על העסקה שהוצעה. ברשות הפלסטינית בירכו על מאמצי טראמפ להביא לסיום המלחמה, וחזרו על "המחויבות לפעול עם ארה"ב ועם שותפות להגעה לעסקה מקיפה שתכלול סלילת הדרך לשלום צודק על בסיס פתרון שתי המדינות".

בהצהרה משותפת לשרי החוץ של קטר, ירדן, איחוד האמירויות, אינדונזיה, פקיסטן, טורקיה, ערב הסעודית ומצרים נכתב: "מברכים על מאמציו הכנים של נשיא ארה"ב לסיום המלחמה בעזה, ונכונים לשתף פעולה באופן חיובי עם האמריקנים והצדדים הרלוונטיים להגעה להסכם, להבטחת וליישומו".

תיעוד: שיחת ההתנצלות של נתניהו לקטר צילום: דוברות הבית הלבן

גם באירופה בירכו על המתווה. ממשרד ראש הממשלה באיטליה הצהירו כי המדינה "נכונה למלא את חלקה", ומראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר נמסר כי הוא "תומך במאמצי נשיא ארה"ב לסיום הלחימה, שחרור החטופים והבטחת אספקת סיוע הומניטרי דחוף לעזה". נשיא צרפת עמנואל מקרון בירך גם הוא.

בתוך כך, מקור פלסטיני המעורה בשיחות על עזה ומקורב לחמאס מסר לערוץ א-שרק הסעודי, כי משלחת המשא ומתן של חמאס הודיעה למתווכות כי הארגון יקיים מגעים מעמיקים בתוך מסגרות ההנהגה ועם הפלגים הפלסטינים כדי לבחון את התוכנית. המקור הדגיש כי חמאס "להוט לעצור את התוקפנות והמלחמה ולשים קץ לסבלו של העם הפלסטיני".

יועצו של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אלהבא מסר כי עמדת הרשות ומדינות ערב ברורה: "הגוף היחיד הלגיטימי הראוי שיהיה נוכח ברצועת עזה הוא מדינת פלסטין והממשלה הפלסטינית עם מנגנוניה השונים". בריאיון לערוץ הטלוויזיה המצרי הוסיף כי "ייתכן שתהיה גמישות הקשורה לשלטון של הרשות, או קשורה לממשלה הפלסטינית, אך הבסיס שאי אפשר לעקוף הוא שרצועת עזה היא חלק מאדמת פלסטין והאחריות עליה היא של פלסטין".

הבית הלבן פרסם אתמול את עיקרי תוכנית טראמפ לשחרור החטופים ולסיום המלחמה בעזה. על פי המתווה, תוך 72 שעות מרגע שישראל תקבל בפומבי את ההסכם - כל החטופים יושבו. אם שני הצדדים יסכימו - המלחמה תסתיים באופן מידי. נתניהו הסכים פומבית לפרטי התוכנית במסיבת עיתונאים לצד טראמפ. חמאס טרם נתן את הסכמתו לדברים.

בתוך כך, כתנאי להמשך מעורבותם במו"מ: ראש ממשלת קטר דרש - ונתניהו התנצל על התקיפה בדוחה. זאת, במהלך ‏שיחה משולשת שהתקיימה בין הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה הקטרי אל-ת'אני.

