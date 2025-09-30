בפעם השנייה: נדחה המועמד של סמוטריץ' לראש אגף התקציבים

בנציבות שירות המדינה דחו בפעם השנייה את מינויו של תא"ל במיל' מהרן פרוזנפר לתפקיד, וזאת מכיוון ששר האוצר טרם מינה נשים לשורת תפקידים בכירים שאייש. סמוטריץ' טען כי ראיין מספר מועמדות, אך לא מצא אחת ראויה. כעת ייצטרך להחליט האם להביא את המינוי לאישור הממשלה - חרף התנגדות הוועדה

ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה דחתה הלילה בפעם השנייה לאשר את מינוי מועמדו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לתפקיד ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, תא"ל במיל' מהרן פרוזנפר. כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

סמוטריץ' פנה בתחילת השבוע לממלא מקום נציב שירות המדינה בבקשה שידון שוב במינוי - לאחר שלפני כשלושה שבועות הוועדה דחתה אותו מטעמים מגדריים, לאחר ששר האוצר ספג בעבר ביקורת על כך שלא מינה נשים לשורת תפקידים בכירים שאייש.

שר האוצר טען כי לאחר הפסילה ראיין נשים נוספות לתפקיד, אך לא מצא מועמדת מתאימה ולכן ביקש שהמינוי המקורי שהביא יאושר. כעת ייצטרך להחליט אם להביא את המינוי לאישור הממשלה חרף התנגדות הוועדה, שכן מדובר בוועדה ממליצה ולא קובעת.

באשר לפרוזנפר, הסדר ניגוד העניינים שלו נחשב נרחב במיוחד לנוכח העובדה שהוא מיועד להגיע לתפקיד מהשוק הפרטי ומפעילותו כאיש עסקים - ולא מהמגזר הציבורי. עם זאת, ההסדר אושר על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה. גורמים בממשלה העריכו כי המינוי יובא לאישורה של היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה חרף החלטת ועדת המינויים, מאחר שמדובר בוועדה ממליצה ולא מכריעה.