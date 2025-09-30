סמוטריץ' נגד התוכנית לסיום המלחמה: "מנהיגות בורחת מבשורה, זה ייגמר בבכי"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס הבוקר (שלישי) לראשונה לתוכנית לסיום המלחמה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והביע את התנגדותו: "טרגדיה של מנהיגות בורחת מבשורה, זה ייגמר בבכי". במקביל, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהתנגד לעצירת המלחמה, עדיין לא הגיב. בשעה 14:30 ייכנס סמוטריץ' התייעצות עם חברי סיעתו על התוכנית.

"יש לי הרבה מה לומר, ואעשה זאת בע"ה לאחר שורת התייעצויות שאקיים היום. אבל יש דבר אחד שכבר אפשר לומר, וסליחה מראש על השבתת השמחה והראיה המפוכחת של המציאות", כתב השר בחשבון ה-X שלו.

"לחזור אחרי 7 באוקטובר ואחרי שנתיים של מסירות וגבורה והקרבה של עם של אריות, עם מחירים כואבים ועם הישגים דרמטיים ברוך השם ובעזרתו בכל הזירות, לתפיסה הישנה של הפקרת ביטחוננו בידי זרים ודמיונות שמישהו אחר יעשה עבורנו את העבודה 'בלי בג"צ ובלי בצלם', למרת הישגים ממשיים בשטח באשליות מדיניות והתמסרות לחיבוק דב מדיני וטקסים נוצצים, לזמירות מדיניות של 'שתי מדינות', 'פלשתינים ישלטו על פלשתינים', הקמת משטרה פלשתינית שתאומן על ידי מצרים וירדן ובנאום הסכסוך, קטאר כשחקן מרכזי - כל הדייסה הזו זה כל כך 'אולד פשן' וחזרה לקונספציית אוסלו", כתב.

לדבריו של שר האוצר, התוכנית היא "החמצה היסטורית של ההזדמנות הכי מוצדקת בעולם להשתחרר סוף סוף מכבלי אוסלו, כישלון מדיני מהדהד, עצימת עיניים והפניית עורף לכל לקחי 7 באוקטובר, ולהערכתי זה גם ייגמר בבכי. ילדינו יאלצו להילחם שוב בעזה. זה מה שאיינשטיין הגדיר כשטות גמורה: לחזור על אותה פעולה שוב ושוב ולצפות לתוצאה אחרת".

סמוטריץ' המשיך בדבריו: "האם עוד יש סיכוי שמעז יצא מתוק? שסרבנות האויב שוב תציל אותנו מעצמנו כמו פעמים רבות בעבר והמציאות תאלץ אותנו לשוב לדרך של גבורה וניצחון ולקיחת אחריות על גורלנו וביטחוננו, והפעם עם גיבוי בין-לאומי רחב יותר? האם במציאות שנוצרה מול הלחץ הבין-לאומי, קמפיין החטופים ההרסני, חוסר הרצון מראש של רה"מ נתניהו לכבוש את עזה ולאמץ את תכנית טראמפ המקורית, גרירת הרגליים הצבאית וחוסר ההצלחה להביא את ראשי הצבא למקום שאנחנו רוצים, הקואליציה המקרטעת ועייפות החומר הטבעית אחרי שנתיים של מלחמה - האם על רקע כל זאת אין ברירה וזה המקסימום שאפשר להשיג כרגע? אלו שאלות טובות. נתייעץ, נשקול ונחליט בעזרת השם. אבל החגיגות מאז אתמול הן פשוט מופרכות".

מפת תוכנית טראמפ לסיום המלחמה צילום: -

משעות הבוקר גורמים נוספים בקואליציה ומחוצה לה הגיבו על התוכנית שנחשפה אמש לאחר פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית הלבן.

השר זאב אלקין התייחס בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' ואמר כי "כשמסתכלים על מה שפורסם, ברור שההסכם טוב לישראל, אך אני לא יודע אם חמאס יקבל אותו. הוא בלחץ גדול, אם יגיד כן, תהיה השגה של יעדים". לצד זאת, אלקין סייג בזהירות: "יש סעיפים שאני פחות אוהב, אזכור על אופק תאורטי לרש"פ. אבל אני לא מאמין שהם ישנו דרך אז זה סעיף שאפשר לשלם כמס שפתיים". הוא הוסיף כי יהיה רוב בקבינט לאישור התוכנית.

יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן כתב בחשבון ה-X שלו: "אתמול נתניהו אמר 'כן' להסכם שממחיש אמת אחת שאין תחליף להסדר אזורי ובין-לאומי שבתוכו פתרון שתי מדינות, ולחיזוק הרשות הפלסטינית במקום חמאס. אם ראש ממשלה דמוקרטי היה חותם על אותו הסכם, נתניהו היה מזנק מעל כל במה ומאשים אותו שהוא 'בוגד שמאלני'.

ח"כ חילי טרופר הגיב גם הוא בכאן רשת ב': "ההצעה הזו זה מה שנכון לישראל, אם קטר וטורקיה יודעות להבין את חמאס, האחריות של רה"מ היא להתחיל במימוש". עוד אמר כי "אני בעד לחץ צבאי, אבל הוא צריך לתת הזדמנות. היו הזדמנויות בעבר, וסיכוי טוב שהיינו משיגים עסקה לפני זמן לא רב. זה מאוד מתסכל".