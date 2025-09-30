גורמים במו"מ לא שוללים תיקונים ביוזמת טראמפ כדי להביא להסכמות

ראש הממשלה אמנם הסכים לתוכנית טראמפ, אך הצד השני של המשוואה - חמאס - עוד לא. הערכות בישראל שתשובת חמאס תהיה ברוח "כן, אבל". גם במפלגות הימין מתנגדים להצעה הזאת, שתוביל לסיום המלחמה. גורמים המעורים במו"מ לא שוללים תיקונים בניסיון להביא להסכמות בין הצדדים | הסעיפים "הבעייתיים" לשני צדי המשוואה

צוות המו"מ הישראלי מחכה להנחיות מצד ראש הממשלה נתניהו לגבי המשך המגעים, כאשר ישנה אפשרות לכך ששיחות מו"מ יתקיימו בקטאר כבר בימים הקרובים. במהדורת כאן חדשות דווח הערב (שלישי) כי הערכות בישראל שתשובת חמאס תהיה ברוח "כן, אבל", כאשר אחד הסעיפים הבעייתיים ביותר מבחינת חמאס הוא תזמון נסיגת כוחות צה"ל מהרצועה. גורמים המעורים במו"מ לא שוללים תיקונים ביוזמת טראמפ בניסיון להביא להסכמות בין הצדדים.

בישראל מעריכים כי חמאס ישיב תשובה חיובית למתווה טראמפ, אך עם הסתייגויות. גורמים ישראלים שמעורים בשיחות המו"מ ל-@gilicohen10: לא שוללים תיקונים במתווה #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/NCDDZ8YrnY — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2025

ראש הממשלה בנימין נתניהו אומנם הסכים אתמול פומבית לתוכנית טראמפ לסיום המלחמה ולשחרור החטופים, אך עדיין נשארו מכשולים לעבור בדרך להסכם. חמאס טרם הגיב רשמית על ההצעה, ועדיין לא ברור אם ידרוש לשנותה. וגם במערכת הפוליטית הרוחות סערו, כשהתנגדות נרשמה מצדם של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'.

הסעיפים בהסכם שבאמת מאתגרים את סמוטריץ' ובן גביר - ואלו שהם מכה קלה בכנף של הבייס

שחרור מחבלים, ניהול הרצועה, היום שאחרי והצעד לעבר מדינה פלסטינית: @yaara_shapira על סעיפי תוכנית טראמפ שמאתגרים את בן גביר וסמוטריץ'@yaara_shapira #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/PWGyjpHMfq — כאן חדשות (@kann_news) September 30, 2025

בהצעה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יש סעיפים, שהם פשוט "סעיפי התשלום" של ישראל, ולכן קשה לקבל אותם. עם זאת, הם לא נראים כמו מכשול בלתי-עביר.

בין הסעיפים האלה היא ההתחייבות הישראלית בהסכם לשחרר 250 אסירי עולם פלסטינים, שהם רוב אסירי העולם שיש, ועוד 1,700 עצירים שנעצרו אחרי 7 באוקטובר - כלומר רוב מחבלי הנוחבה.

כמו כן, ישראל מחויבת גם לאפשר חלוקת סיוע הומניטרי שלא במעורבות ישראלית, ומעבר לזה – היא מחויבת לסגת בהדרגה מהאזורים שבשליטת צה"ל ולהעביר את השליטה לכוח פלסטיני שיוקם תחת פיקוח של ארצות הברית ומדינות ערב. סעיף זה מצריך הרבה מאוד אמון מצד ישראל במנגנון הפיקוח הזה.

עוד מתחומי בעיות האמון: לפי ההסכם, פירוז ע֫זה ומסירת הנשק של חמאס ינוהלו בידי "מפקחים עצמאיים" – כלומר, לא ישראל. גם כאן, לא לגמרי ברור מי יהיו המפקחים האלה, ואיך ישראל תוכל להיות בטוחה שחמאס באמת מסר את כל כלי הנשק שהיו ברשותו.

אבל, הסעיפים הבעייתיים ביותר לימין בארץ הם לא אלה שעוסקים ב"תשלום" הישראלי תמורת העסקה, אלא דווקא הסעיפים שמדברים על היום שאחרי. לפי ההסכם, עזה אמורה להיות מנוהלת מכאן ואילך בידי ועדה פלסטינית טכנוקרטית, שלכאורה לא תהיה קשורה לחמאס.

בשלב הבא – ההסכם אומר שהרשות הפלסטינית תוכל לשלוט בעזה אחרי שתשלים תוכנית רפורמה. לא מצוין בדִיוק מה כוללת תוכנית הרפורמה. ראש הממשלה נתניהו ניסה אתמול להבהיר שהוא לא מאמין שזה אי פעם יקרה – ועדיין, זו לשון ההסכם. העברת שליטה בעתיד לרשות הפלסטינית היא כמובן לגמר֫י לא מקובלת על בן גביר וסמוטריץ'.

וכאן אנחנו מגיעים לסעיף ההצהרתי שמסכם את ההצהרה, ולפיו – "ישראל מַכירה במדינה פלסטינית כשאיפתו של העם הפלסטיני, וייתכנו תנאים לכך בהמשך". שזה ניסוח מפותל בכוונה, זו עדיין לא הכרה במדינה פלסטינית, אבל זה צעד בדרך לשם, שמפלגות הימין לגמרי לא מרוצות ממנו.

פתרון אפשרי למכשולים האלה יכול להיות בצורת הבהרה – למה בדיוק הכוונה בסעיפים. אבל, כל הרעיון מאחורי סעיפים אלה הוא שהם עמומים, בשביל שכול הצדדים יוכלו לחיות איתם בשלום. בהיעדר פענוח של כתב החידה הזה – סמוטריץ' ובן גביר, פשוט יצטרכו לברר אם הם יכולים לחיות עם זה.

נתון ללחץ מכל הכיוונים: מה יקשה על ארגון הטרור חמאס להסכים לעסקה?

בצד השני של המטבע – חמאס. ארגון הטרור אולי ירוויח את סיום המלחמה – אבל יפסיד בדרך הרבה דרישות אחרות. הדרך הפשוטה ביותר להסביר מדוע כל כך קשה לחמאס לקבל את תכנית טראמפ היא שהתכנית הזאת רוצה להפוך את חמאס מ"חרכת אל-מוקאוומה אל-איסלאמיה" - תנועת ההתנגדות האיסלאמית, ל"חרכת אל-מוסאלמה אל-איסלאמיה" - תנועת ההתפייסות האיסלאמית, וזה לא פשוט בכלל בעבור ארגון טרור.

קודם כל - חמאס יהיה זה שצריך לשלם ראשון. חמאס יאלץ לשחרר את כל החטופים, הנכס הכי גדול שלו, עם כניסת ההסכם לתוקף בלי שהוא מקבל נסיגה ישראלית מידית מהרצועה. יותר מזה, הנסיגה הישראלית תהיה מדורגת בפעימות, כאשר כל פעימה תתרחש רק אחרי שהשטח נוקה מנשק ונכנס אליו כוח בין-לאומי.

בעיה נוספת עבור חמאס, היא שב-6 באוקטובר טען ארגון הטרור שעזה נתונה למצור ישראלי. תכנית טראמפ היא "מצור בריבוע" עבור חמאס, כי לפי התכנית - ישראל תשלוט על כל ציר פילדלפי בנוסף לכל רצועת הגבול עם ישראל והמרחב הימי.

אבל יש לחמאס גם בעיה פנימית מורכבת: הג'יהאד האסלאמי ופלגים אחרים כבר "מאגפים אותו מימין" והכריזו כי הם מתנגדים בתוקף לתכנית. אם חמאס יקבל אותה – הוא כבר לא יהיה חמאס מבחינתם אלא ארגון שמתקפל מול המערב ומשתף פעולה עם התכתיבים שמפילים עליו.

מצד שני, אם חמאס יסרב, הוא כנראה יסתכן בבידוד ערבי חוצה מדינות וכתף קרה משתי הפטרוניות שלו – קטאר וטורקיה. חמאס נתון ללחץ גדול, וכול תשובה שייתן – תהיה בעלת השלכות דרמטיות על העתיד של כל האזור.