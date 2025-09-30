נתניהו נגד הפקידים הבכירים בממשלה: מערכת אנטי דמוקרטית

נתניהו נגד הפקידים הבכירים בממשלה: מערכת אנטי דמוקרטית
בעת ישיבה הממשלה נתניהו טען כי "המערכת הפקידותית היא מערכת עותמאנית" והנחה את השר לוין להגיש הצעת חוק שתאפשר לממשלות לפעול מבלי שהפקידות תוכל "לשבש" את פעילותן • השר דרמר יסיים את תפקידו בממשלה בקרוב, אך "ימשיך להיות בסביבה"
מחבר מיכאל שמש
Getting your Trinity Audio player ready...
נתניהו בהצבעה על חוק הרווחים הכלואים
נתניהו בהצבעה על חוק הרווחים הכלואים צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הלילה (שלישי) בישיבת הממשלת את פקידי הממשלה, ואמר כי לא סביר שרוב מוחלט של הפקידים הבכירים מגיעים מאותה תפיסת עולם.

בהמשך, כינה רה"מ את המערכת הפקידותית כ"מערכת אנטי דמוקרטית" והנחה את שר המשפטים יריב לוין להגיש הצעת חוק שתאפשר את "הגיוון הנכון". שעל פי נתניהו הוא כזה שיאפשר לכל ממשלה מכל צד פוליטי לפעול בלי שהפקידות תוכל לשבש את עבודת הממשלה ו"לתקוע אותה".

"העולם כולו דוהר קדימה והמערכת הפקידותית היא מערכת עותמאנית. צריך לתת על זה את הקרדיט לארדואן שהשיטה שלו עובדת במערכת הפקידות הישראלית", הוסיף נתניהו.  

בהמשך הישיבה, התייחס ראש הממשלה גם לעתידו של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר - אותו מינה לתפקיד - ואמר כי האחרון עתיד לסיים את תפקידו בממשלה בקרוב, אך הוסיף כי הוא "ימשיך להיות בסביבה". 

עוד בנושא

יריב לוין

לוין: אני השר לענייני הרפורמה, השאר לא מעניין

דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה

רה"מ שוקל למנות את הנציב לשעבר - למ"מ נציב שירות המדינה

תגיות |
בחירת העורכת
  • מלחמה על איזה בית
    אישתי בדיכאון היריון - ואני בלבנון | מלחמה על איזה בית
  • הבלתי מאוזנים
    צום קל: כשרמי הויברגר גנב לדנה מודן את האוכל לכיפור
  • מתוך "משפחת סימפסון - הסרט", 2007
    יחזו את העתיד גם הפעם? "משפחת סימפסון" חוזרת לקולנוע
  • הזמרת הישראלית שתככב בפיפ"א 26
    הנציגות החדשה והמפתיעה של ישראל במשחק FIFA 26
  • מלחמה על איזה בית
    הצוות או האישה? דיוקן מילואים חשוף | מלחמה על איזה בית

אולי יעניין אותך