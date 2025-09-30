נתניהו נגד הפקידים הבכירים בממשלה: מערכת אנטי דמוקרטית

בעת ישיבה הממשלה נתניהו טען כי "המערכת הפקידותית היא מערכת עותמאנית" והנחה את השר לוין להגיש הצעת חוק שתאפשר לממשלות לפעול מבלי שהפקידות תוכל "לשבש" את פעילותן • השר דרמר יסיים את תפקידו בממשלה בקרוב, אך "ימשיך להיות בסביבה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הלילה (שלישי) בישיבת הממשלת את פקידי הממשלה, ואמר כי לא סביר שרוב מוחלט של הפקידים הבכירים מגיעים מאותה תפיסת עולם.

בהמשך, כינה רה"מ את המערכת הפקידותית כ"מערכת אנטי דמוקרטית" והנחה את שר המשפטים יריב לוין להגיש הצעת חוק שתאפשר את "הגיוון הנכון". שעל פי נתניהו הוא כזה שיאפשר לכל ממשלה מכל צד פוליטי לפעול בלי שהפקידות תוכל לשבש את עבודת הממשלה ו"לתקוע אותה".

"העולם כולו דוהר קדימה והמערכת הפקידותית היא מערכת עותמאנית. צריך לתת על זה את הקרדיט לארדואן שהשיטה שלו עובדת במערכת הפקידות הישראלית", הוסיף נתניהו.

בהמשך הישיבה, התייחס ראש הממשלה גם לעתידו של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר - אותו מינה לתפקיד - ואמר כי האחרון עתיד לסיים את תפקידו בממשלה בקרוב, אך הוסיף כי הוא "ימשיך להיות בסביבה".