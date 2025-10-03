טראמפ לחמאס: הסכם עד יום שני או "ששערי גיהינום ייפתחו"

נשיא ארצות הברית הציב אולטימטום לארגון הטרור בו דרש את שחרור כל החטופים ואיים במתן "אור ירוק" לפעילות צבאית ישראלית - אם חמאס לא ישיב בחיוב לתוכנית 21 הנקודות

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב היום (שישי) אולטימטום לחמאס, לפיו אם ארגון הטרור לא ישיב בחיוב להצעתו לסיום המלחמה והשבת החטופים עד יום ראשון בשעה 18:00 (שעון ארצות הברית) - "כל הגיהינום יתפרץ".

בפוסט שפרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth, כינה הנשיא האמריקני את חמאס כ"איום אכזרי ואלים", שפועל במזרח התיכון במשך שנים רבות, תוך התייחסות למתקפת 7 באוקטובר כטבח שבו נהרגו תינוקות, נשים, ילדים וקשישים.

לפי טראמפ, יותר מ-25 אלף מחבלי חמאס כבר חוסלו מפרוץ המלחמה, והשאר "מוקפים וכלואים צבאית, רק מחכים שאתן את המילה 'קדימה' כדי שחייהם יכובו במהירות". הנשיא הוסיף כי "אנחנו יודעים איפה ומי אתם, אתם תירדפו ותיהרגו".

טראמפ איים כי אם לא יושג הסכם עד יום שני לפנות בוקר (שעון ישראל), "כל הגיהינום, כפי שלא נראה בעבר, יתפרץ נגד חמאס". הנשיא ציין כי מדובר ב"הזדמנות האחרונה" של ארגון הטרור והבהיר - "יהיה שלום במזרח התיכון, כך או כך".