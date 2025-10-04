סמוטריץ' ובן גביר רומזים: פרישה מיידית מהממשלה - לא על הפרק

נתניהו מבקש משותפיו לקואליציה לתת סיכוי למשא ומתן כל עוד צה"ל פועל בעזה • הקרע הפנימי מתגבר: סמוטריץ' מתח ביקורת חריפה על עצירת המתקפה, בן-גביר איים בפרישה אם חמאס לא יושמד

לקראת פגישות ראש הממשלה נתניהו עם השרים סמוטריץ' ובן גביר, הערב (שבת) פורסם במהדורת כאן חדשות כי נתניהו יבקש מהשניים - תנו סיכוי למו"מ כל עוד צה"ל בעזה.

על כך בסביבת ראש הממשלה מצפים לתשובה חיובית, בכל הנוגע לפרישה מהממשלה. עוד פורסם כי נתניהו מוכן גם להבטיח לשותפים חזרה לכיבוש עזה, אם חמאס יגרור את המו"מ ויטען שיהיה לכך גיבוי מטראמפ.

בתוך כך, השר בצלאל סמוטריץ' אמר הערב בתגובה להסכם המתרקם עם חמאס כי "החלטת ראש הממשלה לעצור את המתקפה בעזה ולנהל בפעם הראשונה משא ומתן שלא תחת אש - היא שגיאה קשה".

עוד כתב ברשת X כי זה "מתכון בטוח למריחת זמן מצד חמאס ולשחיקה גוברת והולכת של העמדה הישראלית, הן ביחס לשחרור החטופים בפעימה אחת בתוך שבעים ושתים שעות, הן ביחס למטרת המלחמה המרכזית של חיסול חמאס ופירוז מלא של עזה". השר סמוטריץ' אינו מאיים בהודעתו בפרישה מן הממשלה.

השר איתמר בן-גביר אמר כי הודיע לראש הממשלה ש"אם לאחר שחרור כל החטופים ימשיך חמאס להתקיים - לא נהיה חלק מהממשלה". בהודעה שפרסם לאחר צאת השבת כתב יו"ר עוצמה יהודית, שחמאס חייב להיות מושמד. "לא נהיה חלק מתבוסה לאומית שתהיה לדראון עולם, ושתהפוך לפצצה מתקתקת של הטבח הבא", כתב השר לביטחון לאומי.

השרה אורית סטרוק כתבה ברשת X כי "בשלב זה, חשוב מכל לוודא שחמאס עומד בלוח הזמנים שקובעת התכנית, ומשחרר את כל חטופינו תוך בתוך שבעים ושתים שעות בלא מריחת זמן במשא ומתן. כל מריחת זמן חייבת להביא לחידוש מיידי של ההתקפה על עזה".