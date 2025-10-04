בדרך לעסקה?

המחלוקות שמאיימות לעכב את יישום תוכנית טראמפ

בעוד טראמפ מגביר את הלחץ על ישראל וחמאס לקדם את יישום תוכניתו לסיום המלחמה ושחרור החטופים, מתברר כי הפערים בין הצדדים נותרו עמוקים • בישראל שומרים על זהירות ואופטימיות, אך בצד הפלסטיני גוברת הפסימיות מחשש להסכם חלקי בלבד
מחבר סולימאן מסוודה
כיכר החטופים בתל אביב, השבוע
כיכר החטופים בתל אביב, השבוע צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

בעוד שהצדדים מנסים לקדם את תוכנית טראמפ לסיום המלחמה ולשחרור החטופים, הערב (שבת) פורסמו במהדורת כאן חדשות המחלוקות מרכזיות שעלולות לשבש את יישומה.

  1. מפות הנסיגה של צה"ל

  2. פירוז רצועת עזה מנשק

  3. ערבויות להפסקת אש קבועה גם אחרי העסקה

  4. זהות הכוח הבין-לאומי שיוצב בעזה

  5. מי ישלוט בעזה ביום שאחרי

בכיר ישראלי מסר לכאן חדשות כי יש לחץ כבד של טראמפ על שני הצדדים כדי להגיע להסכם בהקדם. עם זאת, למרות האופטימיות, לדברי אותו בכיר, המו"מ יהיה ארוך יחסית וחמאס ידרוש הסכמות על החלק השני של הסכם, כדי להוציא לפועל את החלק הראשון.

"התקדמות ומגמה חיובית"

ישראל וחמאס בנקודה הקרובה ביותר להסכמות על מתווה לשחרור חטופים ולהפסקת המלחמה. לראשונה מאז חודש יולי, יתקיימו שיחות קרבה שיחלו בקהיר במעורבות כלל המדינות המתווכות - קטר, מצרים וארצות הברית - שאף שולחת שני נציגים בכירים, היועצים הקרובים ביותר לנשיא טראמפ - ג'ראד קושנר וסטיב וויטקוף - אל השיחות. ייתכן והמשלחת הישראלית תצא רק ביום שני, אך זה טרם סוכם.

גורמים המעורים בשיחות המשא ומתן: ישנה התקדמות ומגמה חיובית - כולל בסוגיות שנחשבות למורכבות בשיח בין הצדדים. לפי מקורות המעורים בנושא, ישנה התקדמות בהסכמות לגבי קווי הנסיגה של כוחות צה"ל - אך זו עדיין נקודת מחלוקת מהותית בין הצדדים.

לדבריהם, בידי ישראל הערכות, ככל הנראה מגובות בהבטחות, שממשל טראמפ לא יתנה את שחרור החטופים בדבר מה אחר. לכן, לפרק הזמן עד להגעה להסכם חשיבות קריטית: אחריו, ימנו 72 שעות לשחרור החטופים. לפי מקורות, וויטקוף מסר בימים האחרונים לכמה מבני שיחו, כי בידי הממשל האמריקני תוכנית לפריסת הכוחות כדי שחמאס יוכל לאתר את החטופים ולהחזירם.

פסימיות בקרב הנהגת חמאס: המו"מ יוביל להסכם חלקי בלבד

בתוך כך, מקור פלסטיני שמעורה בפרטי המו"מ מסר לכאן חדשות כי ישנה פסימיות בקרב הנהגת חמאס, לפיו בארגון הטרור סבורים כי המו"מ עשוי להוביל להסכם חלקי בלבד. הערב פורסם במהדורת כאן חדשות כי ארגון הטרור נמנע מלהצהיר זאת - כדי לא להכעיס את טראמפ ואת המתווכות.

על פי גורם בארגון הטרור, חמאס לא יוכל לקבל על עצמו את עקרון ההתפרקות מנשק - הן בגללו, הן בגלל הג'יהאד האיסלאמי שנושף בעורפו. בנוסף, בחמאס עוד לא החליטו מי יהיו חברי המשלחת שייצאו לקהיר. ההערכה היא שהמשלחת תכלול את מוחמד דרוויש, ראזי חמד ומוסא אבו מרזוק.

אולי יעניין אותך