נתניהו קיבל משותפיו אור ירוק לשלב הראשון של עסקת החטופים

מרבית בכירי הקואליציה הסכימו להתקדם לשלב ההתחלתי בהסכם עם חמאס. סמוטריץ' ושרים אחרים יצביעו נגד - "עקרונית" - אך בתור התחלה לא יפרקו את הממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל אור ירוק לביצוע השלב הראשון לעסקה מצד רוב בכירי הקואליציה - כך פורסם הערב (ראשון) לראשונה במהדורת כאן חדשות.

סמוטריץ' ושרים נוספים נתנו אור ירוק לנתניהו לשלב הראשון בעסקה; הקו האדום: הישרדות חמאס ואי-פירוז הרצועה | @shemeshmicha עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/YOb4DsDR7g — כאן חדשות (@kann_news) October 5, 2025

השר בצלאל סמוטריץ' ושרים נוספים יצביעו נגד ההסכם "עקרונית", אבל לא יביאו לפירוק הממשלה בשלב הראשון. הקו האדום שהציבו סמוטריץ' ושרים אחרים הוא אי פירוז רצועת עזה מנשק.

אמש, עם צאת השבת, תקף שר האוצר את נתניהו את ההחלטה לעצור את המתקפה בעזה לטובת המשא ומתן. בציוץ ברשת X כתב סמוטריץ' כי מדובר ב"שגיאה קשה שהיא מתכון בטוח למריחת זמן מצד חמאס ולשחיקה הולכת וגוברת של העמדה הישראלית, הן ביחס לשחרור החטופים בפעימה אחת בתוך 72 שעות והן ביחס למטרת המלחמה המרכזית של חיסול חמאס ופירוז מלא של עזה".

השר לביטחון הפנים איתמר בן גביר אף הודיע לראש הממשלה: "אם לאחר שחרור כל החטופים ימשיך חמאס להתקיים - לא נהיה חלק מהממשלה". בהודעה שפרסם לאחר צאת השבת כתב יו"ר עוצמה יהודית כי חמאס חייב להיות מושמד. "לא נהיה חלק מתבוסה לאומית שתהיה לדראון עולם, ושתהפוך לפצצה מתקתקת של הטבח הבא", הודיע.

במהדורת כאן חדשות אמש פורסם כי נתניהו ביקש מהשרים סמוטריץ' ובן גביר לתת סיכוי למשא ומתן כל עוד צה"ל נמצא בעזה.