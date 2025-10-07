טראמפ למשפחות חטופים: "מתפללים לסיום הסכסוך בימים הקרובים"

במכתב למשפחות שהמליצו עליו לקבלת פרס נובל לשלום כתב הנשיא האמריקני כי הוא "נחוש להשיב את כל החטופים הביתה ולהבטיח את השמדת חמאס באופן מוחלט, כדי שמעשים מחרידים כאלה לא יקרו שוב לעולם"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם היום (שלישי) מכתב תודה למשפחות החטופים שהמליצו עליו לקבלת פרס נובל לשלום. "אנו מחויבים באופן מלא להביא לסיום הסכסוך, ומתפללים לסיום הסכסוך הזה בימים הקרובים", כתב.

"מאז האירועים המתועבים של 7 באוקטובר 2023 שבמסגרתם נקרעו משפחות, ילדים נתלשו מזרועות הוריהם, ואנשים חפים מפשע נורו, נרצחו ונאנסו, אני נחוש להשיב את כל החטופים הביתה ולהבטיח את השמדת חמאס באופן מוחלט, כדי שמעשים מחרידים כאלה לא יקרו שוב לעולם. התמונות הבלתי נתפסות הללו נצרבו בזיכרוננו, ולעולם לא נשכח אותן.

מכתבו של טראמפ למשפחות

"הממשל שלי כולו הושפע עמוקות מן העובדה שחרף הכאב הבלתי נתפס והסבל שבהם אתם חיים כבר שנתיים, מבלי לדעת היכן יקיריכם, המשכתם לספר את סיפוריהם ולפעול למען השבתם", הוסיף הנשיא.

"כנשיא, אני נותר מחויב ואעבוד ללא לאות ובנחישות להבטיח מדיניות חוץ המבוססת על שלום מתוך עוצמה, סיום שנות מלחמה בלתי נגמרות, לא רק במזרח התיכון אלא ברחבי העולם כולו. אנו מדמיינים עתיד שבו יום אחד. הטרור ושפיכת הדמים ייפסקו, גם בארצות שנקרעו במשך עשרות שנים, אם לא מאות, בעקבות סכסוכים. מי ייתן ואלוהים יברך אתכם ואת יקיריכם, וימשיך לברך את ארצות הברית של אמריקה ואת מדינת ישראל, בשעה שאנו מתפללים לסיום הסכסוך הזה בימים הקרובים - אחרת".