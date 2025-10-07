לדברי מקור פלסטיני ששוחח עם כאן חדשות, האמריקנים יוכלו לכפות עסקה על ישראל ועל חמאס גם אם שני הצדדים לא יסכימו עם עקרונותיה. בשארם א-שייח' מחכים להגעתם של שליחי טראמפ, שעשויים להאיץ את המגעים ולהביא לפריצת דרך

"הדרך להגיע להסכם - רק אם ארה"ב תכפה אותו על הצדדים"

מקור פלסטיני המעורה בפרטי המשא ומתן לעסקה לשחרור חטופים אמר לכאן חדשות כי הסיכוי היחיד להצלחת השיחות הוא אם ארצות הברית תכפה הסכם על ישראל ועל חמאס, גם אם הצדדים לא יסכימו עם עקרונותיו - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

ביום השני לשיחות לא חלה התקדמות במשא ומתן, אך כן מתקיים שיח בין הצדדים והדיאלוג לא "התפוצץ".

בכיר חמאס אמר הערב לרשת אל-ג'זירה כי החטוף האחרון ישוחרר "רק במקביל לנסיגה האחרונה של צה"ל מהרצועה". המשפט הזה מהווה "נון-סטארטר" ושומט למעשה את עקרונות המתווה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הדינמיקה בשיחות במצרים לא מפתיעה את המשלחת הישראלית, אך גורם ישראלי אמר לכאן חדשות כי המגעים צריכים להתקדם בצורה משמעותית כבר ממחר, "אחרת יהיה קשה לקדם אותן".

עוד פורסם הערב במהדורה כי שיחות המשא ומתן בשארם א-שייח' צפויות להעלות הילוך עם הגעת הדרג הבכיר האמריקני - שליחי טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר - כדי להאיץ את המגעים. משלחות המשא ומתן ממתינות להגעתם של השניים כדי להביא את השיחות למסלול שעשוי להוביל לפריצת דרך.

גם הערב צפויות להתקיים בין ישראל לחמאס שיחות קרבה, שבמוקד שלהן מפות הנסיגה של צה"ל והווטו על שחרור האסירים. גורם ישראלי המעודכן בשיחות אמר לכאן חדשות: "אנחנו עדיין לא יודעים לאן הדברים מתקדמים. ארצות הברית מתנהלת באופן כזה כדי לסגור מהר את הדברים, אך עד שזה לא קורה - זה לא קורה".