האינטרס של ארדואן: לראשונה - טורקיה תיכנס לשיחות המו"מ

ארדואן שלח את איש אמונו אל השיחות בשארם א-שייח' אחרי פגישתו עם הנשיא האמריקני בבית הלבן, שם נרמז לו כי תישקל שליחת מטוסי F-35 לאנקרה

נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן שלח את ראש המודיעין הטורקי, איש אמונו, אל שיחות המשא ומתן לעסקה בין ישראל לחמאס במצרים. הדבר קרה אחרי פגישתו של ארדואן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן וברקע מעין-הבטחה שהעניק הנשיא האמריקני שלפיה ישקול לשלוח מטוסי F-35 לאנקרה - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

לראשונה: ראש המודיעין הטורקי יגיע למצרים ויצטרף לשיחות המשא ומתן בין ישראל לחמאס

הדיווח של @kaisos1987 ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/rk9Ieim5Rk — כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2025

ארדואן מעוניין מאוד במשלוח המטוסים, ועל כן רוצה לדחוף את חמאס להגיע לעסקה.

גם נציגות קטרית בכירה תגיע לשיחות, ולחץ גדול מופעל על הצדדים כדי למנוע פיצוץ במגעים. עד כה לא נרשמה פריצת דרך בשיחות בשארם א-שייח', ועצם הגעתן של מצרים, קטר, טורקיה וארצות הברית, נועדה לוודא שתחול התקדמות.