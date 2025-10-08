ליברמן לא חוזר בו – ומזהיר שוב מעימות עם איראן: " יש כוונה ויש הכנות. צריך להיות זהירים"

ליברמן הזהיר כי איראן מתכננת לנקום והמליץ "להקשיב להנחיות פיקוד העורף". גורם ביטחוני תקף: "הניסיון שלו להפחיד את הציבור בישראל בנושא איראן כדי לקבל תשומת לב, במסגרת מאבק ההתבלטות בין ראשי האופוזיציה, מעורר רחמים ודאגה כאחד"

ליברמן לא חוזר בו – ומזהיר שוב מעימות עם איראן

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס הבוקר (רביעי), בריאיון ל"הבוקר הזה" עם אריה גולן בכאן רשת ב', לנושא האיראני ולהערכות שלו בנושא. "יש לנו ודאות שגם בלי קשר למשא ומתן, האיראנים נחושים לנקום. כל מה שהם כרגע עושים זה לנקום במדינת ישראל".

הריאיון המלא:

ליברמן ציין סדרה של ראיות כמו תחקירים ב-AP, ניוזוויק ווושינגטון פוסט המבוססים על צילומי לוויין, החלטת מדינות אירופה להחזיר סנקציות, והעברת מתדלקי מטוסים אמריקניים לכיוון הבסיס בקטר. "אני ממליץ לכולם להקשיב לפיקוד, להמלצות פיקוד העורף. יומיים אחרי שכתבתי ברשתות שלי, ראיתי שפיקוד העורף הוציא אחד לאחד אותם הנחיות, בדיוק", הוסיף ליברמן.

גורם ביטחוני בכיר הגיב בחריפות: "ליברמן משייט בחלל כעב"ם שהופרד מחללית האם, מנותק כל קשר ומידע, ופולט להג חסר שליטה. הניסיון שלו להפחיד את הציבור בישראל בנושא איראן כדי לקבל תשומת לב, במסגרת מאבק ההתבלטות בין ראשי האופוזיציה, מעורר רחמים ודאגה כאחד". ליברמן הגיב בחשבון הטוויטר שלו: "אם חללית האם הייתה מקשיבה ל'עב"ם' - לא היינו מקבלים את טבח שבעה באוקטובר".