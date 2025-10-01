אחרי התקיפה בדוחה

טראמפ בצו נשיאותי: ארצות הברית תגן על קטר במקרה של תקיפה

טראמפ בצו נשיאותי: ארה"ב תגן על קטר במקרה של תקיפה
הנשיא חתם על הצו ביום פגישתו עם נתניהו בוושינגטון. לפי הצו, ארה"ב תראה במתקפה על שטח קטר או על תשתיותיה כאיום על ביטחונה של ארה"ב
מחבר גילי כהן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם אמיר קטר תמים בן חמד אאל ת'אני, מאי 2025
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם אמיר קטר תמים בן חמד אאל ת'אני, מאי 2025 צילום: אי-פי

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי במסגרתו נקבע כי ארצות הברית תראה בכל מתקפה על טריטוריה, ריבונות או תשתית של קטר - כאיום על שלומה וביטחונה של ארצות הברית, כך פורסם היום (רביעי) בכאן חדשות. הצו נחתם ביום פגישתו של הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן.

הצו הנשיאותי דומה להתחייבויות ההגנה הקיימת במסגרת נאט"ו, ובמסגרתו ארצות הברית מתחייבת לנקוט באמצעים "דיפלומטים, כלכליים, ובמקרה הצורך, צבאיים" כדי להגן על קטר.

בפגשיתם ביום שני נענה נתניהו לדרישתו של ראש ממשלת קטר אל-ת'אני והתנצל בפניו על הפגיעה בריבונות קטר בעת הניסיון לחסל את בכירי חמאס בדוחה ועל הרג המאבטחים הקטרים.

ההתנצלות נמסרה במהלך שיחת טלפון שקיימו טראמפ ונתניהו בבית הלבן עם ראש ממשלת קטר. ההתנצלות הייתה תנאי של המדינה המפרצית להמשך המעורבות שלה במשא ומתן.

נתניהו לא עדכן בכירים ישראלים על ההתנצלות, כך נחשף לראשונה במהדורת כאן חדשות. גורם ישראלי מסר כי ישראל גם הסכימה לשלם פיצויים למשפחתו של איש הביטחון הקטרי שנהרג בתקיפה.

לשכת ראש הממשלה לא מסרה התייחסות לדברים. הבית הלבן אישר כי נתניהו התנצל על התקיפה בקטר - "והתחייב כי ישראל לא תבצע תקיפה כזו שוב בעתיד".

