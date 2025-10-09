הושג הסכם בין ישראל לחמאס, גורם זר: "החטופים ישוחררו ביום א'"

הנשיא טראמפ הודיע כי שני הצדדים חתמו על אישור השלב הראשון, שבמסגרתו יושבו לישראל 48 החטופים וצה"ל ייסוג לקו שסוכם: "זהו יום גדול לישראל, למדינות הסובבות אותה ולארצות הברית של אמריקה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (חמישי) כי הושג הסכם בין ישראל לחמאס לגבי השלב הראשון לעסקה לשחרור החטופים, שבמסגרתו יושבו לישראל 48 החטופים המוחזקים ברצועת עזה מאז 7 באוקטובר 2023.

"אני גאה מאוד להכריז שישראל וחמאס אישרו את השלב הראשון של תוכנית השלום שלנו. משמעות הדבר היא שכל בני הערובה ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו שסוכם כצעד ראשון לעבר שלום חזק, יציב ונצחי", כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שבבעלותו.

"כל הצדדים יזכו ליחס הוגן! זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, לישראל, לכל המדינות הסובבות, ולארצות הברית של אמריקה. אנו מודים למתווכים מקטר, מצרים וטורקיה, שעבדו איתנו כדי לגרום לאירוע היסטורי ויוצא דופן זה לקרות. אשרי עושי השלום!", חתם טראמפ.

גורם זר המעורה בשיחות אמר כי החטופים צפויים להשתחרר ביום ראשון הקרוב. "מקווים שהדבר יביא להתקדמות גם לשלב השני בהסכם. זה סוף וסיום לסבל של משפחות רבות", הוסיף הגורם.

תמונות 48 החטופים בירושלים, ספטמבר 2025

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הודעה לתקשורת ובה כתב כי יכנס מחר את הממשלה "כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה".

"אני מודה לחיילי צה"ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה. אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו. בעזרת השם, יחד נמשיך להשגת כל מטרותינו והרחבת השלום עם שכנינו", הוסיף נתניהו.

חמאס מסר גם הוא הודעה מטעמו, שבה הודיע על הגעה להסכם "הקובע את סיום המלחמה בעזה, נסיגת הכיבוש ממנה, הכנסת הסיוע ההומניטרי וחילופי שבויים".

"אנו מעריכים מאוד את מאמצי האחים המתווכים מקטר, מצרים וטורקיה, וכן מוקירים את מאמציו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לשים קץ למלחמה באופן מוחלט ולהביא לנסיגה מלאה של הכיבוש מרצועת עזה. אנו קוראים לנשיא טראמפ, למדינות הערבות להסכם, ולכל הגורמים הערביים, האסלאמיים והבינלאומיים לחייב את ממשלת הכיבוש לקיים את כל התחייבויות ההסכם, ולא לאפשר לה להתחמק או להתנער מיישום מה שהוסכם", מסר ארגון הטרור.