לאחר עיכוב של שעות: הממשלה מתכנסת לאישור ההסכם

שרי הממשלה יתכנסו הערב (חמישי) כדי לאשר את העסקה להחזרת החטופים ולסיום המלחמה. הממשלה צפויה לאשר את העסקה למרות שבעוצמה יהודית ובציונות הדתית ככל הנראה יצביעו נגד. לישיבה הצטרפו גם השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בישיבה: "יש לנו זיכרון של שחרור סינוואר ומה הנזק שיצא ממנו". השר אבי דיכטר לעומתו הביע סיפוק מהעסקה: "עד לפני חודשיים אף אחד לא היה מסוגל לדמיין שנגיע לעסקה כזו".

הרמטכ"ל אייל זמיר זמיר: אנחנו אלופי העולם בלהיות חמוצים. זה הישג גדול". השר דרעי הוסיף: "מדובר בהישג גדול, יש לנו זיכרון קצר".

במקביל לישיבה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר: "אני חושב שבשני או שלישי יהיה יום גדול, אולם זה תלוי איפה נהיה (ביחס לעסקה) ותהיה חגיגה עצומה, מעולם לא ראיתי דבר כזה, אנשים שואגים משמחה. אפילו באיראן - ואני מודה להם על כך - אמרו שזו עסקה מצוינת".

בישיבה עצמה, היו חילופי דברים בין בן גביר, המתנגד לעסקה, לבין השליח האמריקני וויטקוף. השר לביטחון לאומי אמר: "אני נמצא כאן ליד רשימת המחבלים שמשחררים, רוצחי תינוקות, אונסי נשים. מכובדיי, אתם בחיים לא הייתם משחררים אותם בארצות הברית. אני מעריך אתכם על העבודה הקשה שאתם עושים ועל העזרה לישראל, אבל בואו נהיה אמיתיים - אתם לא הייתם תומכים בעסקה כזו. חוץ מזה, דיברתם על הסכמים כלכליים ועל לעשות שלום. עם חמאס אי אפשר לעשות שלום! הם רוצים לרצוח אותנו".

וויטקוף השיב לו: "אני מבין אותך, אבל רוצה לספר לך סיפור אישי. היה לי ילד שמת ממנת יתר, ואני רציתי להרוג את המשפחה של מי שנתן לו את המנה. אבל כשהגעתי לבית משפט ראיתי את ההורים שלו שכל כך התביישו וביקשו סליחה, וסלחתי להם". אז אמר בן גביר: "אבל זה ההבדל, אלו שרצחו אותנו ב-7.10 לא מבקשים סליחה. המשפחות שלהם גאות בזה. הם רוצים לרצוח יהודים".

קושנר: "אבל חמאס מבודד בכל העולם ומורתע". בן גביר השיב: "הייתם עושים שלום עם היטלר? החמאס זה היטלר. הם רוצים לרצוח אותנו".

ראש משלחת המו"מ הישראלית, השר רון דרמר, הוא מי שיציג לשרי הקבינט את השלב הראשון להסכם, שכולל את שחרור כל החטופים ושחרור המחבלים.

רוב מובהק צפוי בממשלה בעד העסקה, כאשר השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר נוטים להצביע נגדה - עקב שחרור המוני המחבלים. לעומתם, השר אופיר סופר צפוי להימנע או לתמוך בעסקה.

כזכור, השר בן גביר הצביע בעבר נגד כל ההסכמים לשחרור החטופים, משחרור הנשים והילדים - ועד היום. עם זאת, סמוטריץ' ובן גביר לא צפויים לפרוש בשלב זה מהממשלה, ובכך נסללה הדרך לאישור הסופי של העסקה.

בתוך כך, השרה גילה גמליאל אמרה היום כי "להסכם יש רוב מוחלט בקבינט ובממשלה". בריאיון בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב', הוסיפה השרה גמליאל כי "יש מתנגדים, כמו שהם התנגדו תמיד. בפועל, הם החליטו להישאר בממשלה ואנחנו לא זקוקים לרשת ביטחון. ראש הממשלה תמיד חתר לעסקה והוכח כעת שהיה נכון לחתור לעסקה מלאה".

קודם לכן השר סמוטריץ' כי הוא חש רגשות מעורבים בבוקר מורכב. "שמחה עצומה על השבת אחינו החטופים כולם, לצד חשש אדיר מההשלכות של ריקון בתי הכלא ושחרור הדור הבא של הנהגת הטרור", כתב סמוטריץ'. הוא ציין כי אין ספק שהמחבלים המשוחררים יעשו כל שביכולתם לשפוך נהרות של דם יהודי. "די בסיבה זו כדי שלא נוכל להצטרף לחגיגות קצרות-הרואי ולהצביע בעד העסקה", כתב.