גורם פלסטיני: החזרת כל החטופים החללים עלולה לקחת חודשים

חמאס טען כי ישנם כמה חטופים-חללים שהוא לא יודע היכן הם נמצאים. על כן, הוחלט שאיתורם ושחרורם ייעשה באמצעות מנגנון ישראלי-פלסטיני-מצרי-קטרי-טורקי. בישראל מדגישים כי שחרור כל החטופים החללים הוא חלק חיוני בהסכם

גורם פלסטיני המעורה בפרטי המשא ומתן לכאן חדשות: החזרת כל החטופים החללים עלולה לקחת חודשים ארוכים. כך פורסם היום (חמישי) ביומן הערב בכאן רשת ב'.

מוקדם יותר היום דווח כי חמאס אמר למתווכות ולישראל כי יש כמה חטופים-חללים שהוא לא יודע היכן הם נמצאים, ועל כן הוחלט שאיתור ושחרור יתר החטופים-החללים ייעשה באמצעות מנגנון ישראלי-פלסטיני-מצרי-קטרי-טורקי. בישראל מדגישים כי שחרור כל החטופים החללים הוא חלק חיוני בהסכם. עם זאת, אין התחייבות לגבי החללים שייקח זמן לאתרם, למעט האמירה הכללית של שחרור כלל החטופים.

במסגרת ההסכם שנחתם, החטופים החיים צפויים להיות משוחררים תחילה, ללא "טקסי שחרור". כך מסר היום לכאן חדשות גורם שמעורה בתוכן ההסכם, כשברקע - אי הבהירות בנוגע לחטופים החללים.

בשעות האחרונות מתקיימים דיונים בין צוות המשא ומתן לבכירים בישראל בנוגע להשלכות המתווה על המהלך לאיתור החללים והחששות שעולים בנושא. עוד מסרו מקורות ישראלים לכאן חדשות כי משלחת מקצועית נוספת הגיעה לשארם א' שייח להמשך השיחות.

ההערכות הן ששחרור החטופים החיים יבוצע או בראשון או בשני. מעת אישור הממשלה את ההסכם הערב, יש לכוחות צה"ל יממה לנסיגה אל הקו הצהוב. לאחר מהלך זה, יש עד 72 שעות להשבת החטופים.