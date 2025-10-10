הפרטים עדיין לא נסגרו סופית וישנה אי בהירות רבה בנושא. בשארם א-שייח' נמשכות השיחות על פרטי ההסכם בין ישראל לחמאס. העבודה על רשימת האסירים שישוחררו נמשכה עד השעות הקטנות של הלילה

בשיחות שהתקיימו לפנות בוקר בין הבית הלבן ללשכות בכירים בישראל עולה כי הנשיא ארה"ב טראמפ עשוי להגיע לביקור בישראל ביום שני הקרוב. כך פורסם הבוקר (שישי) בכאן רשת ב'. הפרטים עדיין לא נסגרו סופית ויש הרבה אי בהירות בנושא.

שיחות המו"מ נמשכות גם כעת, כאשר המשלחת הישראלית המקצועית עודנה שוהה בשארם א-שייח'. לפי גורמים המעורים בנושא, העבודה על רשימת האסירים שישוחררו במסגרת ההסכם התבצעה עד השעות הקטנות של הלילה.

ממשרד הביטחון נמסר הבוקר כי "על פי הנחיית הדרג המדיני, בהמשך לאישור הממשלה את המתווה להחזרת החטופים, החל מהבוקר יימסרו הודעות אישיות למשפחות הנרצחים, שהמחבלים המעורבים ברצח יקיריהן, צפויים להשתחרר במסגרת המתווה".

שליחיו של נשיא ארצות הברית טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, הגיעו לישראל ונפגשו עם ראש הממשלה נתניהו, הנשיא הרצוג והשתתפו בישיבת הממשלה - גם כדי לוודא את המחויבות ליישום המתווה של טראמפ.

גורם פלסטיני המעורה בפרטי המשא ומתן אמר אמש לכאן חדשות כי החזרת כל החטופים החללים עלולה לקחת חודשים ארוכים. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב כי את חלק מהחטופים החללים יהיה קשה יותר למצוא ולהשיב.

עוד דווח כי חמאס אמר למתווכות ולישראל כי יש כמה חטופים-חללים שהוא לא יודע היכן הם נמצאים, ועל כן הוחלט שאיתורם ושחרורם ייעשה באמצעות מנגנון ישראלי-פלסטיני-מצרי-קטרי-טורקי. בישראל מדגישים כי שחרור כל החטופים החללים הוא חלק חיוני בהסכם. עם זאת, אין התחייבות ברורה לגבי החללים שייקח זמן לאתרם, למעט האמירה הכללית של שחרור כלל החטופים.