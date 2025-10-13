לאחר שיחה עם א-סיסי: נתניהו יגיע לפסגה בשארם א-שייח

לפסגה, באירוח מצרים ובראשות ארצות הברית, יגיעו נציגים מכל העולם - הן ממדינות ערב והן ממדינות המערב. הן נציגים מישראל והן נציגים מחמאס לא הוזמנו בהתחלה, אך שעות לפני הפסגה הוחלט שראש הממשלה נתניהו ישתתף גם הוא

שעות לפני תחילת "פסגת השלום" בשארם א-שייח - ראש הממשלה בנימין נתניהו הוזמן היום (שני) גם הוא, וישתתף בפסגה. זאת, לאחר שיחה בינו לבין נשיא מצרים א-סיסי. מדובר בשיחה ראשונה של השניים מפרוץ המלחמה.

לשכת נשיא מצרים בהודעה רשמית: "בפסגת השלום ישתתפו הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, כדי לקבע את הפסקת האש בעזה ולהדגיש את ההתחייבות לה".

הפסגה תתקיים באירוח מצרים ובהשתתפות מדינות ערב ומדינות אירופיות - כשהאמריקנים שולטים על האירוע ועל המוזמנים. טראמפ צפוי להיות "כוכב האירוע". כאמור, נציגים מישראל או נציגים מחמאס, לא הוזמנו בתחילה. הרשות הפלסטינית הוזמנה אתמול להשתתף, לאחר שעל פי דיווחים הופעלו לחצים לחצים על "הגורמים הערבים הרלוונטים".

סיכום המשתתפים בפסגת שרם א-שייח' המתוכננת למחר:

בראש הפסגה יעמדו כאמור נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי. מארצות הברית יגיעו גם שר החוץ מרקו רוביו, שר המלחמה פיט הגסת', ראש ה-CIA ג'ון רטקליף והרמטכ"ל דן קיין.

ממדינות אירופה יגיעו: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ; נשיא צרפת עמנואל מקרון; ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר; ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ז; ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני; ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס; נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס; וראש ממשלת נורבגיה יונאס גאר סטורה.

מהעולם הערבי צפויים להשתתף: יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן; אמיר קטר תמים בן חמד; מלך ירדן עבדאללה השני; מלך בחריין חמד בן עיסא; ראש ממשלת עיראק מוחמד שיאע א-סודאני; סגן נשיא האמירויות מנסור בן זאיד; ראש ממשלת כווית אחמד א-סבאח; שר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי.

נציגי מדינות נוספות שישתתפו: נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן; ראש ממשלת אינדונזיה פראובו סוביאנטו; נשיא אזרבייג'אן אילהאם עלייב; ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן; ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף; סגן שר החוץ של הודו קירטי וארדאן סינג; והשגריר היפני בקהיר.

מכובדים נוספים: מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש; ראש המועצה האירופית אנטוניו קושטה; ויו"ר הליגה הערבית אחמד אבו אל-ר'יט.

בתקשורת המצרית דווח שראש ממשלת קנדה, מארק קרני, וראש ממשלת הונגריה, ויקטור אורבן, אמורים גם הם להשתתף אולם זה טרם פורסם באותן המדינות. סעודיה הוזמנה ותשתתף, לא ברור באיזה דרג. איראן הוזמנה אף היא ודחתה את ההזמנה.