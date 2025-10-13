טראמפ בכנסת: ישראל השיגה הכול, עכשיו הזמן לשלום

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאם היום (שני) במשך יותר משעה בכנסת, במהלך ביקור הבזק שלו בישראל. בנאומו התייחס לסוף המלחמה בעזה: "ישראל השיגה כל שניתן בכוח הזרוע. עכשיו הזמן לתרגם זאת לשלום במזרח התיכון". הוא הוסיף: "עכשיו אני יכול לומר שסיימתי שמונה מלחמות כי החטופים חזרו. החטופים חזרו! איזו הרגשה נהדרת".

נשיא ארצות הברית פתח את נאומו: "לאחר שנתיים וישיבה אמיצה בשבי, 20 נפשות חוזרות לחיק משפחותיהם. 28 אנשים שבים לנוח במשכבם בשלום לעד באדמה המקודשת הזאת. זו לא רק סוף המלחמה, כי אם סוף עידן הסבל – זהו שחר היסטורי של מזרח תיכון חדש". הוא הוסיף: "אני רוצה להודות לראש הממשלה נתניהו. הוא לא הבחור הקל ביותר להתנהל מולו, אבל זה מה שעושה אותו לגדול".

טראמפ בנאום בכנסת: "אחרי שנתיים קשות, חטופים חוזרים לחיק משפחתם. זהו שחר היסטורי למזרח תיכון חדש, סוף לעידן הטרור" pic.twitter.com/VDC96s4VUj — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

הוא אמר: "זו הייתה מלחמה ארוכה עם הישגים חסרי תקדים. עזה תפורז, חמאס יפורק מנקשו וביטחון ישראל לא יאוים יותר. ישראל, בעזרתנו השיגה כל מה שניתן בכוח הזרוע, בעת הזמן לתרגם את ההישגים לשלום ושגשוג. הגיע הזמן שתוכלו לקצור את הפירות של מאמצכם".

נתניהו וטראמפ במליאת הכנסת, צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

"רוצה להודות למדינות הערב והאסלאם שפעלו ללחוץ את חמאס לשחרר את החטופים", המשיך טראמפ, "זה לא היה קל. עוד שנים רבות ידברו על הימים האלו כראשית תור-הזהב של ישראל והמזרח התיכון, כפי שזה ראשית תור-הזהב של אמריקה". הנשיא האמריקני הודה גם לשליחו וויטקוף: "הוא בחור נהדר. כולם אוהבים אותו. אני מכיר המון מנהלי מו"מ שאיתם הייתה מלחמת עולם שלישית. אבל את סטיב כולם אוהבים. היינו צריכים לגייס את קושנר, ועוד אנשים. אבל זה התחיל עם סטיב".

טראמפ אמר: "כמו שאמרתי לביבי, 'שלום מתוך עמדת כוח'. לארה"ב יש את הצבא החזק ביותר בעולם. אנחנו בונים את הנשק החזק בעולם – אנחנו מוכרים הרבה ממנו גם לישראל. ביבי היה מתקשר אליי בלילה ומבקש ממני נשק כזה ואחר, גם כאלה שלא הכרתי. ודאגנו לזה. צריכים לדעת גם איך להשתמש בנשק – ואתם יודעים להשתמש בנשק. הפכתם חזקים וזה הוביל לשלום".

טראמפ ציין את טבח שמחת תורה והבטיח: "לא נשכח - לעולם לא עוד". הוא הוסיף: "עכשיו סוף סוף, לא רק לישראלים אלא גם לפלסטינים, הסיוט הארוך נגמר. כשאבק שוקע וההריסות מפונות, מאיר היום על אזור שעבר שינוי. זה זמן מאוד מרגש עבור ישראל ועבור המזרח התיכון כולו. כוחות הטרור והכאוס עומדים מובסים".

הנשיא האמריקני התייחס גם לאיום האיראני ולמלחמת "עם כלביא": "איראן הייתה מרחק חודשיים מפצצת אטום, זו הייתה ההזדמנות האחרונה שלנו. היינו מתאמנים על התקיפה באיראן שלוש פעמים בשנה. העסקה לא הייתה נחתמת לו היה לאיראן נשק גרעיני – מדינות ערב לא היו חשות בנוח. הסרנו עננה כבדה מעל ישראל.

"אם האיראנים רוצים לשרוד, הדבר האחרון שהם יעשו זה לשקם את אתרי הגרעין", איים ואמר: "יד שלום מושטת תמיד לאיראן. הם רוצים לעשות עסקה, וזה מה שאני יודע לעשות הכי טוב – עסקאות. אנחנו מוכנים כשאתם מוכנים".

בנוגע להסכמי אברהם, אמר בנאומו: "אפילו ערב הסעודית אמרה כי הגיעה העת לבנות עתיד חופשי מאחיזת הקיצוניות. עוד מעט אפגש עם האומות העוצמתיות ביותר. יחד הראנו כי השלום אינו רק תקווה אלא מציאות. תעשו לי כולכם טובה אם ותצטרפו להסכמי אברהם. אמרתי לביבי, עכשיו זה הזמן. והוא הבין".

"אני רוצה לחלום ולקוות שביחד, הסכמי אברהם יהפכו לכל מה שחשבנו שיהפכו", אמר. "ארבעת המדינות הללו עשו משהו מאוד אמיץ בשלב מוקדם. אפילו בתקופה הקשה שעברנו הם נשארו מחויבות להסכמי אברהם. אני מקווה שכל אחת מהמדינות שרוצות להצטרף יעשו זאת במהירות, זה יהיה משהו מעבר לחלומות הפרועים ביותר של כולם".

הצעת חנינה, הוצאת ח"כים מהמליאה ומחמאה לפיד

טראמפ חרג מהכתוב בנאומו ואמר לנשיא הרצוג: "יש לי רעיון, למה שלא תיתן לנתניהו חנינה? הוא היה אחד מראשי הממשלה הגדולים בזמן מלחמה. למי לעזאזל אכפת מסיגרים ושמפניה?".

טראמפ פנה להרצוג: "למה שלא תיתן לנתניהו חנינה? סיגרים ושמפניות, נו באמת", חברי הכנסת הריעו | תיעוד pic.twitter.com/oZMe2rBLLg — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

עודה וכסיף הרימו שלט "הכירו בפלסטין" בזמן נאום טראמפ - וסולקו במהירות מהמליאה. טראמפ הגיב: "זה היה יעיל". צפו:

מבוכה במהלך נאום טראמפ: חברי הכנסת עודה וכסיף החזיקו שלט "הכירו בפלסטין" - וסולקו מהמליאה | תיעוד pic.twitter.com/X8yVMI7VN1 — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

בנוסף, התייחס טראמפ גם לראש האופוזיציה לפיד, שנאם לפניו: "הוא איש אופוזיציה נחמד מאוד. ביבי, הוא איש נחמד! הוא יודע מה הוא עושה. עכשיו אתה יכול להיות נחמד יותר ביבי, כי אתה כבר לא במלחמה".

ראש הממשלה נתניהו נאם לפני טראמפ: "אתה תיחקק בתולדותינו, זוכרים את חלקך החשוב בהחזרת החטופים. טראמפ הוא החבר הכי טוב שהיה אי פעם לישראל בבית הלבן". נתניהו פנה לטראמפ ואמר: "הנחת הצעה שפותחת את הדלת להרחבת השלום באזור שלנו ומעבר לו - ונשיג אותו".

ראש האופוזיציה לפיד פנה בנאומו לנשיא ארצות הברית: "בעוד אחרים דיברו על קשיים, אתה יצרת הזדמנויות. גם הפעם אתה יכול להיות האיש שיביא את הגל הבא של השלום".