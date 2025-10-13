"חמאס מחזיק בחללים חטופים שאותם לא מסר היום לישראל"

ארגון הטרור מסר היום רק ארבעה מתוך 28 החטופים החללים, אף שעל פי ההסכם הוא מחויב להעביר את כל מי שברשותו. בישראל דורשים לפתור את הסוגיה כבר ביממה הקרובה. דיפלומט ערבי לכאן חדשות: "טראמפ לא ייתן להפרה לפוצץ את העסקה"

מקורות המעורים בנושא אומרים כי חמאס מחזיק בחללים חטופים שאותם לא מסר לידי ישראל היום - כך פורסם הערב (שני) במהדורת כאן חדשות. ארגון הטרור החזיר היום ארבע חללים חטופים מתוך 28, אף שעל פי ההסכם עליו להעביר את כל מי שברשותו וכן את כל המידע שקיים אצלו.

חמאס לא החזיר את כל החללים שנמצאים ברשותו ובישראל לוחצים על המתווכות לפתור את המשבר. גורם המעורה בפרטים: "הכתובת הייתה על הקיר, רק עכשיו דנים על איך להגיב להפרה" | @gilicohen10 עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ @talberman pic.twitter.com/BQaOnDSYhf — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

בישראל מפעילים לחץ על המתווכות בדרישה שיפתרו את משברת החזרת החטופים החללים, והציבו יעד להתקדמות בסוגייה כבר ביממה הקרובה.

משלחת ישראל שאמונה על יישום ההסכם שוהה כעת בשארם א-שייח' כדי להמשיך את השיחות בנושא. גורם המעורה בנושא אמר כי "הכתובת הייתה על הקיר, אבל רק עכשיו דנים באופן משמעותי באפשרויות התגובה". לדברי הגורם, לישראל אין כרגע די מנופים אפקטיביים.

דיפלומט ערבי מאחת המדינות המתווכות אמר לכאן חדשות כי לחמאס יש קשיים במציאת כל החללים, והוסיף כי המתווכות יפעלו כדי לפתור את הסוגייה.

לגבי האפשרות שמשבר החזרת החטופים החללים עלול "לפוצץ" את הפסקת האש העריך הדיפלומט כי הדבר לא יקרה וכי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא יאפשר לזה לקרות. הדיפלומט הוסיף כי המנגנון הבין-לאומי שיוקם כדי לאתר את החללים הוא "רציני" וכי הוא יסייע בפתרון המשבר.

בפסגה הערבית בשארם א-שייח' היום אמר נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי בפני טראמפ כי "יש להחזיר את החללים הישראלים למשפחותיהם".

בעקבות התלונה הישראלית על השבת ארבעה חטופים חללים בלבד במהלך היום מסר חמאס למדינות המתווכות: "יש לנו מגבלות שאינן בשליטתנו, ואילוצים בשטח גרמו לנו למסור מספר נמוך מהמצופה של חטופים חללים".

המסר של חמאס למתווכות: מגבלות ואילוצים בשטח גרמו למסור מספר נמוך מהמצופה של חטופים חללים | הפרסום של @eliorlevy#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ @talberman pic.twitter.com/XPJQI2ZGLH — כאן חדשות (@kann_news) October 13, 2025

עם זאת, חמאס לא טען כי הוא אינו יודע היכן נמצאים יתר 24 החטופים החללים שנותרו ברצועה.