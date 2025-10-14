אביו של תמיר נמרודי: יש 23 חללים – ואחד שגורלו לא ידוע

אלון, אביו של החייל החטוף תמיר נמרודי, אמר היום (שלישי) בריאיון לתוכנית "יצא חג" בכאן רשת ב' כי על ישראל לשנות את ההגדרה של בנו מחטוף חלל לחטוף שגורלו אינו ידוע.

זאת, ברקע הפרת ההסכם מצד חמאס, שהחזיר אתמול לישראל רק ארבעה חטופים חללים כאשר 24 עוד מוחזקים בעזה. "צריך להתייחס באופן שווה לחטופים חיים ולחטופים חללים. למדינת ישראל יש מחוייבות כלפי כולם", הוסיף האב.

"מאז שטראמפ ונתניהו קיבעו את המספר של 20 חטופים חיים, התקשרתי פעמים רבות לגל הירש. ברוב הפעמים הוא לא הגיב לפניות שלי", הוא המשיך.

"איש מהגורמים האחראים לא הרים טלפון בעקבות ההתבטאויות של נתניהו שהוריד את המספר מ-22 ל-20. בכלל, מדינת ישראל מאז 7 באוקטובר לא נוהגת להתנצל. זה כנראה העיקרון שמנחה אותה", אמר בזעם.

מוקדם יותר, סיפרה אחותו של החלל החטוף איתן לוי לליאת רגב על התחושות הקשות אחרי הפרת חמאס: "נכון שאמרו שייתכן שחמאס לא יחזיר את כולם אתמול, אבל זה עדיין גרם למפח נפש. אמרו לנו שככל הנראה איתן נמצא עם תמיר נמרודי ועם אוריאל ברוך, אבל אנחנו שומרים על אופטימיות".

"אני לא אותו אדם שהייתי לפני שנתיים", סיפרה בכאב. "אין לי יום ואין לי לילה ואני לא מתפקדת. אני כל הזמן חושבת על אחי, על נסיבות הרצח שלו כשהוא מדבר אתי בטלפון מגבול הרצועה. הוא לקח לשם נסיעה במונית וסיפר לי שיש ירי רקטות בלי הפסקה. הוא אמר לי 'אני נורא מפחד' ומיד לאחר מכן 'אוי ואבוי' - ואז שמעתי קריאות אללה אכבר וצרורות יריות".