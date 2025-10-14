שר החוץ של מצרים: נבחרו חברי המועצה לניהול עזה ביום שאחרי המלחמה

השר המצרי בדר עבד אל-עאטי אמר כי נבחרו 15 טכנוקרטים שיכהנו במועצה המנהלתית לניהול רצועת עזה לאחר המלחמה. הוא לא חשף את שמותיהם, אך ציין כי הם נבחרו על ידי כלל הפלגים הפלסטינים, כולל חמאס, וכי מועמדותם נבחנת בישראל

שר החוץ של מצרים, בדר עבד אל-עאטי, אמר אתמול (שני) לסוכנות הידיעות AP כי נבחרו 15 טכנוקרטים שישמשו במועצה המנהלתית לניהול רצועת עזה. עבד אל-עאטי לא חשף את שמותיהם אבל ציין כי הם נבחרו על ידי כלל הפלגים הפלסטינים, כולל חמאס. לדבריו, השמות נבחנים על ידי ישראל. הוא הוסיף שחמאס מברך על תכנית טראמפ, וציין שארגון הטרור לא יקח שום חלק בשלטון בעזה בתקופת המעבר.

מסמך ההסכמות בין ישראל לחמאס, שנחשף לאחרונה בכאן חדשות, מעגן את סיום המלחמה - מבלי ההבטחות על פירוק חמאס מנשקו או פירוז הרצועה. המסמך עוסק בשלב הראשון של מתווה טראמפ, כאשר לפי שורות מקורות - עד עתה, כלל לא ברור איך ומתי ייושם החלק השני של המתווה, שכולל את פירוק חמאס מנשקו, הגליית הבכירים, המשך נסיגת כוחות צה"ל - והכנסת כוח רב-ערבי לניהול הרצועה.

מקורות שמעורים בפרטי המשא ומתן אמרו לכאן חדשות שעד כה חתמו הצדדים רק על השלב הראשון בהסכם, וכי השלב השני בתוכנית "מעורפל לחלוטין". ישראל הבהירה בשיחות כי לא יהיה משא ומתן על המשך לשלבים הבאים בתוכנית עד אשר כל החטופים ישוחררו - שלב שמתעכב כעת בצל משבר החטופים החללים.

המקורות הוסיפו כי נשיא ארצות הברית טראמפ "דילג על סעיפים" בתוכנית ודן אך ורק על השלב הראשון שכולל את נסיגת צה"ל מעומק הרצועה ושחרור החטופים. על פי המקורות, המתווכות בשיחות בין ישראל וחמאס הציגו את הדברים כך שכל אחד מהצדדים "מבין מה שהוא רוצה", דבר שאולי הביא להסכמה על השלב הראשון, אך נותן פתח לבעיות בעתיד על המשך יישום התוכנית המלאה.

בתוך כך, חמאס כבר התחיל בשיקום יכולותיו השלטוניות ברצועת עזה בימים האחרונים. ארגון הטרור כבר הודיע לסוחרים הגדולים ביותר ברצועת עזה כי הוא חוזר בקרוב מאוד למדיניות גביית המיסים על סחורות שייכנסו לרצועת עזה - באופן זהה למדיניות שהפעיל עד ל-7 באוקטובר. מדובר בסכומי עתק של מיסים, שבאמצעותם תפעל חמאס את שלטונו ברצועת עזה. זהו סימן נוסף לרצונו לשוב ולשלוט על הרצועה.

במקביל, עבודות השיקום המידיות של רצועת עזה יחלו במסגרת ההסכם שנחתם כבר עם השבת החטופים החיים לידי ישראל. מדובר בתשתיות החיוניות והבסיסיות כמו סלילת כבישים, שיקום מרפאות ובתי חולים, מאפיות גדולות וכדומה. השיקום הזה יבוצע בידי המדינות המתווכות וארגונים בין-לאומיים.