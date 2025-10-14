מערכת הביטחון המליצה: לא לפתוח את מעבר רפיח עד להשבת יתר החללים בהם מחזיק חמאס

עוד הומלץ לא להעביר את הסיוע לעזה במלואו טרם השבת יתר החטופים בהם חמאס מחזיק; ישראל צפויה להעביר גופות מחבלים לידי ארגון הטרור, אך כרגע מספר הגופות שיימסרו נמוך מכפי שתוכנן

מערכת הביטחון: לא לפתוח את מעבר רפיח עד השבת יתר החללים

מערכת הביטחון המליצה לדרג המדיני לא לפתוח את מעבר רפיח ולא להעביר את הסיוע במלואו לעזה - עד להעברת החללים המוחזקים בידי חמאס.

חמאס מחזיק בחטופים חללים שלא נמסרו לישראל, בניגוד להסכם. כך דווח אתמול (שני) בכאן חדשות. בתוך כך, לא תואמה עד כה מסירה של חטופים חללים לישראל על ידי הצלב האדום, זאת על אף שישראל כן צפויה להעביר גופות מחבלים לידי חמאס. עם זאת, כרגע מספר הגופות שיימסרו נמוך מכפי שתוכנן.

מוקדם יותר היום, הודיע דובר צה"ל כי גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושני חטופים חללים נוספים, אשר משפחתם טרם התירה את שמם לפרסום, זוהו במכון לרפואה משפטית לאחר ששבו אתמול לישראל.

למרות ההסכמות: 24 חטופים חללים עוד נותרו בשבי חמאס

גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, מסר למשפחות החטופים: "נעצים את הלחץ על חמאס להמשיך ולהשלים את השבת החללים. הנושא נדון אתמול בשיחותיו של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ, שהתבטא בנושא ובא לידי ביטוי אמש גם בדבריו של הנשיא א-סיסי".

הוא הוסיף: "הנושא מטופל גם מול גורמים בין לאומיים נוספים ונמשך בפעולותינו (צוות המו"מ) מול המתווכות גם בשעות אלה ממש. המשימה לא הושלמה, אנו נחושים ומחויבים באופן מוחלט, לא נפסיק לפעול עד שיאותרו ויושבו כל החטופים החללים הביתה".

ממטה משפחות החטופים נמסר: "לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתם של גיא וביפין ז"ל, יחד עם שני חטופים חללים נוספים, היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת כל 24 החטופים והחטופה".