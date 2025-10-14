לחץ לשחרור חללים נוספים, מקורות: חמאס לא מראה רצון מספק

לדברי המקורות המעורים בנושא, בידי ארגון הטרור חטופים חללים נוספים שהוא יכול להשיב לישראל. מקור ישראלי: העברנו מידע על מקום הימצאם של חלק מהחללים למנגנון שהוקם לצורך המשימה
גם אחרי מסירת החטופים החללים הנוספים הצפויה הערב, יש בידי חמאס חטופים חללים נוספים שהוא יכול להשיבם - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות מפי מקורות. מסיבה זו מפעילות המתווכות לחץ על חמאס כדי להביא לפעימת שחרור חטופים חללים נוספת בקרוב. 

כפי שדווח בכאן חדשות, בישראל קיימו היום דיונים בסנקציות נגד חמאס, ובהן סגירת מעבר רפיח וצמצום הסיוע ההומניטרי לרצועה. כעת, עם הפעימה הנוספת, הנושא צפוי להיבחן מחדש. נכון להערב טרם התקבלה החלטה רשמית שהועברה לגופים הרלוונטיים.

גורמים המעורים בנושא אומרים כי חמאס לא מראה את מידת הרצון הנדרש בסוגיית השבת החללים. מסיבה זו מופעל לחץ כבד על המתווכות שלא להסתפק גם בפעימה הנוספת, ולהפעיל פעילות אינטנסיבית בשטח כדי לאתר עוד חללים. 

לפי מקור ישראלי, ישראל העבירה מידע על מקום הימצאם של חלק מהחללים למנגנון שהוקם לצורך המשימה.

תגיות |
