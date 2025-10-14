נשיא ארה"ב שיגר את האיום לעבר ארגון הטרור, יממה לאחר שהפר את הסכם הפסקת האש בעזה - ושחרר רק 4 חטופים חללים. "הם יודעים שאני לא משחק משחקים", אמר טראמפ לעיתונאים בבית הלבן

טראמפ מאיים: "אם חמאס לא יתפרק מנשקו - אנחנו נעשה זאת"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הערב (שלישי) על חמאס ואמר כי אם ארגון הטרור לא יתפרק מנשקו - "אנחנו נעשה זאת. הם יודעים שאני לא משחק משחקים". את האיום שיגר במענה לשאלות עיתונאים בבית הלבן, יממה לאחר שהפר את הסכם הפסקת האש בעזה ושחרר רק 4 חטופים חללים.

מוקדם יותר התייחס טראמפ לשחרור החטופים, וכתב ברשת "Truth" שבבעלותו: "כל 20 החטופים חזרו ומרגישים טוב ככל שניתן היה לצפות. נטל גדול הוסר, אך המשימה טרם הושלמה. המתים לא הוחזרו, כפי שהובטח! שלב שני מתחיל עכשיו!!!".

טראמפ מאיים: "אם חמאס לא יתפרק מנשקו - אנחנו נפרק אותם מנשקם. הם יודעים שאני לא משחק משחקים"@itamargalit @nathanguttman pic.twitter.com/bAqKfLDzgr — כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2025

מוקדם יותר הערב פורסם בכאן חדשות כי גם אחרי מסירת החטופים החללים הנוספים הצפויה הערב, יש בידי חמאס חטופים חללים נוספים שהוא יכול להשיבם. מסיבה זו מפעילות המתווכות לחץ על חמאס כדי להביא לפעימת שחרור חטופים חללים נוספת בקרוב.

בישראל קיימו היום דיונים בסנקציות נגד חמאס, כפי שפורסם בכאן חדשות, ובהן סגירת מעבר רפיח וצמצום הסיוע ההומניטרי לרצועה. כעת, עם הפעימה הנוספת, הנושא צפוי להיבחן מחדש. נכון להערב טרם התקבלה החלטה רשמית שהועברה לגופים הרלוונטיים.

גורמים המעורים בנושא אומרים כי חמאס לא מראה את מידת הרצון הנדרש בסוגיית השבת החללים. מסיבה זו מופעל לחץ כבד על המתווכות שלא להסתפק גם בפעימה הנוספת, ולהפעיל פעילות אינטנסיבית בשטח כדי לאתר עוד חללים. לפי מקור ישראלי, ישראל העבירה מידע על מקום הימצאם של חלק מהחללים למנגנון שהוקם לצורך המשימה.