בג"ץ לממשלה: "אין מחלוקת באשר לצורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית"

בג"ץ קיבל היום (רביעי) החלטה באשר לעתירה שקוראות לחייב את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר, וקבע כי על הממשלה לעדכן את בית המשפט בעניין הקמת ועדה שכזו בתוך 30 ימים - מאחר שאין מחלוקת לעצם הצורך בה.

בהחלטה נכתב: "אין מחלוקת אמיתית באשר לעצם הצורך בהקמת ועדה ממלכתית עם סמכויות חקירה נרחבות בנוגע לאירועי 7 באוקטובר 2023. בנסיבות אלו, זכותם של משיבי הממשלה לעדכן את בית המשפט תוך 30 יום מהיום מה עלה בגורל הקמת הוועדה".

ממועצת אוקטובר נמסר: "אנו מברכים על קביעתו החד-משמעית של הרכב השופטים: חייבת לקום ועדת חקירה ממלכתית למחדל השבעה באוקטובר. אנו דורשים מהממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית באופן מיידי כדי לחקור את הכשלים, לתקן את המחדלים ולמנוע את האסון הבא. כעת, עם סיום המלחמה, כבר אין תירוצים. אנו שבים ומזהירים - כל ניסיון של הנחקרים למנות את החוקרים של עצמם ייתקל במחאה ציבורית רחבה וחסרת תקדים בהובלת משפחות מועצת אוקטובר".

בחודש שעבר דן בג"ץ בעתירה, אותה הגישה התנועה לאיכות השלטון והעומד בראשה עורך הדין אליעד שרגא, שאמר בדיון כי מדובר במחדל שאין שני לו.

"ברור לכל בר-דעת שצריך לחקור בחקירה לא תלויה את הדרג הצבאי ואת הדרג המדיני-פוליטי", אמר שרגא. "שנתיים תמימות חלפו, והממשלה עושה כל טריק אפשרי כדי שלא להקים ועדת חקירה".

בדיון אמר עורך הדין מיכאל ראבילו כי זה לא הזמן להקים ועדת חקירה כלשהי. "היום יש מלחמה, אולי נצא בהסכם, אפשר לקוות שכן, אנחנו קרובים למצב שבו לא היינו בעבר", אמר עו"ד ראבילו. "הממשלה לא אחראית על זה שהמלחמה נמשכת".

השופטים בדיון איפשרו להורים שכולים לשאת דברים. השר לשעבר יזהר שי, שבנו ירון נפל בקרב בכרם שלום ב-7 באוקטובר, אמר כי ממשלת ישראל עשתה כל מאמץ לכך שהציבור מאבד את אמונו במערכת המשפט. "אני באתי לבקש צדק. אני קורא לכם, אנא מכם, בבקשה תעשו איתנו צדק ותגלו אומץ לב כמו הבן שלי ירון ורבים אחרים ביום ההוא. אתם נדרשים להציג את אומץ הלב הציבורי והמשפטי שלכם. אקבל בהרכנת ראש כל החלטה שלכם".