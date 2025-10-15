היועמ"שית לכ"ץ: חשש מניצול לרעה של סמכותך כדי למנוע כתב אישום נגד ח"כ גוטליב

היועצת המשפטית לממשלה פנתה לשר הביטחון בטענה כי סירב לחתום על תעודת חיסיון ביטחוני, מהלך הנדרש לשם הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת שחשפה פרטים על זוהות של איש שב"כ. "סירובך מעורר חשש לניצול לרעה של סמכותך ולשיבוש תקינות ההליך המשפטי", נכתב

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה פנתה היום (רביעי) לשר הביטחון ישראל כ"ץ בטענה כי ישנו חשש שהוא מנצל את סמכותו כדי למנוע הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב.

במכתב ששלה היועמ"שית נכתב: "ביום 29.7.25, לצורך הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת גוטליב, העביר לך שירות הביטחון הכללי בקשה לחתימתך על תעודת חיסיון לטובת המדינה מכוח סמכותך, בצירוף כלל החומרים הרלוונטיים. על פי עמדת גורמי המקצוע, תעודת החיסיון המבוקשת נועדה למנוע את גילויו של מידע מודיעיני רגיש שחשיפתו עלולה לפגוע בביטחון המדינה ומתקיימים המבחנים בדין להוצאת תעודת חיסיון כאמור".

"ביום 10.8.25 נמסר לגורמי שירות הביטחון הכללי כי דחית את הבקשה להוצאת תעודת חיסיון, על אף שהובהרה לך משמעות דחיית הבקשה ובכלל זה החשש לחשיפת שיטות ואמצעים של גורמי קהיליית המודיעין. אי חתימה על תעודת חיסיון, כאמור, מעכבת מזה למעלה מחודש את הגשת כתב האישום נגד ח"כ גוטליב".

לבסוף נכתב: "סירובך לחתום על תעודת חיסיון בהתאם לסמכותך, מבלי להציג כל נימוק ענייני המצדיק אי קבלת המלצת גורמי הביטחון, מעורר חשש לניצול לרעה של סמכותך ולשיבוש תקינות ההליך המשפטי. כך בכלל וכך בפרט מקום שמדובר בכתב אישום בעניינה של חברת מפלגתך.

במצב דברים זה, על מנת להימנע משיבוש ההליך והמשך עיכובו ובהעדר נימוק ענייני כאמור לסירוב, אבקשך לחתום בדחיפות על תעודת החיסיון. ככל שאין באפשרותך לטפל בנושא, בשל קרבה אישית, או זיקה פוליטית לח"כ גוטליב, עליך להבהיר זאת במפורש לשם הסדרת הנושא".

השר כ"ץ השיב: "הוצאת הודעות לתקשורת בטרם הגיעה אליי פנייה כלשהי ממך היא דרך מגונה ולא בפעם הראשונה, שמעידה לצערי על מגמתיות והיעדר ענייניות. לא התעמקתי עד כה בנושא צווי החיסיון המדוברים בשל עיסוקיי הרבים והדחופים בענייני ביטחון המדינה, וכעת אחרי שאתייעץ עם הגורמים המתאימים אשקול את דרך הטיפול הנכונה בנושא".

בחודש יולי פרקליטות המדינה הודיעה לגוטליב כי היועמ"שית שוקלת להעמידה לדין פלילי, בכפוף לשימוע, בחשד לעבירה על חוק השב"כ. ההחלטה התקבלה לאחר שגוטליב פרסמה בלא היתר מידע חסוי על זהות של עובד שב"כ. כידוע, חברת הכנסת גוטליב זומנה פעמיים לחקירת משטרה אך לא התייצבה אליה.

תחילת הפרשה בחודש ינואר 2024 כשגוטליב פרסמה קונספירציה, שמתבססת על האתר "עדנה קרנבל", לפיה בעלה של מנהיגת המחאה נגד הממשלה שקמה ברסלר עמד בקשר עם מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינוואר לפני 7 באוקטובר ונעצר על בגידה. במערכת האתר ציינו שהמידע אודות תיאוריית הקשר הגיע מפי גורם עם "חסינות פרלמנטרית".

לפני כן, ב-3 באוקטובר 2023 צייצה ח"כ גוטליב ברשת X (לשעבר טוויטר) כי ראש המוסד דדי ברנע נפגש עם ברסלר. משרד ראש הממשלה והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים התנערו מהדברים עוד באותו יום והודיעו: "פייק ניוז מוחלט. ראש המוסד לא נפגש עם שקמה ברסלר".