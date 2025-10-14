סמוטריץ' בהקפות שניות בשדרות: "תהיה התיישבות יהודית בעזה"

שר האוצר אמר כי "לא יהיה חמאס בעזה, לא יהיה איום על אזרחי ישראל בעזה ותהיה התיישבות יהודית בעזה - כי זאת ארץ ישראל וזה שלנו וכי אין ביטחון בלי התיישבות"
סמוטריץ' בהקפות שניות בשדרות צילום: לפי סעיף 27א'

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף הערב (שלישי) באירוע הקפות שניות בשדרות. השר אמר בפני הקהל: "תהיה התיישבות יהודית בעזה, כי בלי התיישבות אין ביטחון".

"שדרות הולכת להיות המקום הבטוח ביותר בארץ", אמר השר. "כשהגעתי לפה בשנה שעברה אמרתי שלא נשקיע שקל אחד במיגון - אבל נשקיע בחינוך, בבנייה ובתשתיות בעזה".

"אני אומר את זה מהשמחה העצומה שזכינו לשמוח היום שכל חטופינו החיים שבו הביתה בהתרגשות אדירה", קרא סמוטריץ'. "באותה הנשימה: לא יהיה חמאס בעזה, לא יהיה איום על אזרחי ישראל בעזה ותהיה התיישבות יהודית בעזה כי זאת ארץ ישראל וזה שלנו, וכי בלי התיישבות אין ביטחון. אנחנו בעזרת השם נמשיך את סדרת הניצחונות והניסים האדירים".

סמוטריץ' כזכור היה בין שרי הממשלה שהתנגדו לעסקה לשחרור חטופים בהצבעה ביום שישי האחרון, לצד איתמר בן גביר, אורית סטרוק, יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו. למרות שהתנגדו, בשלב זה אינם מתכוונים לפרוש מהממשלה. במסגרת ההסכם שנחתם בחסות הממשל האמריקני, כוחות צה"ל יצאו מהרצועה, והמלחמה בעזה תגיע לסיומה.

