כחודש לפני שחרורו: הוריו של אלון אהל קיבלו ממנו מכתב באמצעות הצלב האדום

כחודש לפני שחרורו: הוריו של אלון אהל קיבלו ממנו מכתב
בדומה למשפחתו של גיא גלבוע דלאל, גם משפחת אהל קיבלה מכתב שכתב בעודו בשבי. חמאס ביקש מהשניים לכתוב את המכתבים וצילם אותם יחד מעל הקרקע בעיר עזה כדי להזהיר את צה"ל מכניסה אליה
מחבר הדס גרינברג
אלון אהל בתמונות ראשונות לאחר שחרורו
אלון אהל בתמונות ראשונות לאחר שחרורו צילום: דובר צה"ל

גם משפחתו של שורד השבי אלון אהל קיבלה ממנו לפני כחודש מכתב שכתב בעודו בשבי באמצעות הצלב האדום - כך פורסם לראשונה הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות. במכתב כתב אהל על הגעגועים העזים, הבהיר כי הוא מחזיק מעמד ושיתף כי הוא חושב על בני משפחתו.

אתמול פורסם במהדורת כאן חדשות כי משפחתו של גיא גלבוע דלאל קיבלה גם היא מכתב ממנו באופן דומה.

חמאס ביקש מאלון ומגיא לכתוב מכתבים למשפחותיהם, וב-28 באוגוסט, ביום שבו צילמו אותם שוביהם כשהם נפגשים, הם כתבו אותם. הסרטון של השניים פורסם ב-5 בספטמבר, כשמונה ימים אחרי שצולם. לאחר מכן קיבל הצלב האדום אישור מחמאס ושלח את המכתבים אל המשפחות.

גורמים בישראל מעריכים כי חמאס קבע את מפגש החבירה בין החטופים בסמיכות למטה הצלב האדום כדי להסיר אפשרות לאיום כלשהו מצה"ל, וכדי לפרסם את התיעוד שלהם במטרה להזהיר את ישראל מכך שהחטופים נמצאים בעיר עזה ושכניסה של צה"ל אליה תסכן את חייהם. 

חמאס השתמש בצלב האדום כדי להעביר למשפחותיהם של השניים מסר שלפיו הם נמצאים מעל הקרקע ומשמשים מגן אנושי בעיר עזה. 

תגיות |
