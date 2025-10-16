דרעי דורש מנתניהו: עצור מיד את יישום תוכנית טראמפ

יו"ר ש"ס: דורש מרה"מ ומהממשלה לעצור מיידית כל חלק מההסכם - עד שחמאס ישיב לידינו את החללים

יו"ר ש"ס אריה דרעי דרש היום (חמישי) מראש הממשלה בנימין נתניהו לעצור מיד את יישום תוכנית טראמפ - עד שחמאס ישיב את החטופים החללים.

"אני דורש מראש הממשלה ומהממשלה לעצור מיידית כל חלק מההסכם עם חמאס, כולל פתיחת מעבר רפיח, הכנסת סיוע וכל פעולה הנגזרת ממנו - עד שחמאס ישיב לידינו את החללים וישתף פעולה במלוא הרצינות בנושא זה. אנו מחויבים להביא את כל בנינו לקבר ישראל", כתב השר דרעי בהודעה שפרסם.

מוקדם יותר חמאס העביר לבית הלבן מסר שהוא מעוניין להשיב לישראל את החטופים החללים, אך מתקשה לאתר את כולם. כך מסר לכאן חדשות המתווך האמריקני-פלסטיני בשארה בחבח.

"שוחחתי היום עם ראשי חמאס. הבעיה היא שהם אינם יכולים להגיע אל החללים, חלק מהם נטמנו בקרקע בידי אנשי חמאס שנהרגו לאחר מכן", אמר בחבח בריאיון לסמאח חסנין-בכריה ברדיו "מכּאן" בשפה הערבית. הוא הוסיף כי בחמאס מדגישים שהבעיה לוגיסטית בלבד ומציינים שאין ברשותם הכלים לפנות את הריסותיהם של בניינים רבי-קומות שקרסו. עוד אמר המתווך האמריקני כי טורקיה תשלח לרצועה משלחת שאנשיה מתמחים בפינוי הריסות כדי לסייע באיתור החללים הישראלים ובחילוצם.