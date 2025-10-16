19 עדיין בשבי

גורם ישראלי: יודעים שחמאס יכול לשחרר יותר חטופים חללים

בישראל דחו את הודעת ארגון הטרור לפיה עמד בחלקו בהסכם, והעבירו מחאה פורמלית למתווכות בדרישה שילחצו על חמאס לשחרר את יתר החטופים החללים שיש ברשותו
מחבר סולימאן מסוודה
הבאת החטופים על ידי הצלב האדום מרצועת עזה לשטח ישראל, אתמול
הבאת החטופים על ידי הצלב האדום מרצועת עזה לשטח ישראל, אתמול צילום: חליל קחלוט, פלאש 90

בישראל דחו את הודעת חמאס, שטען שעמד בחלקו בהסכם להחזרת כלל החטופים - החיים והחללים. בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' פורסם הבוקר (חמישי) כי גורם מדיני אמר לכאן חדשות שבישראל יודעים שיש לחמאס את היכולת לשחרר יותר חטופים חללים ממה שהוא שחרר.

לכאן חדשות נודע כי ישראל העבירה מחאה פורמלית למתווכות, ודרשה מהן ללחוץ על חמאס לשחרר את יתר החטופים החללים שיש ברשותו.

אתמול מסרה הזרוע הצבאית של חמאס כי הארגון "ביצע את כל מה שהוסכם לגביו ומסר את כל השבויים החיים והחללים שהוא היה מסוגל להגיע אליהם". עוד נמסר כי "חיפוש אחר החללים שנותרו וחילוצם מצריכים מאמצים רבים וכלי הנדסיים, ואנחנו משקיעים מאמצים רבים כדי לסיים את הסוגייה". 

אך במהדורת כאן חדשות פורסם כי על פי מקורות המעורים בנושא, בימים האחרונים נמסרו לידי חמאס חטופים חללים מידי ארגוני טרור נוספים הפועלים בעזה.

במסגרת העסקה הנוכחית הוחזרו לקבורה בישראל שבעה מתוך 28 החטופים החללים. אמש העביר חמאס שני ארונות של חטופים חללים, שהועברו לזיהוי באבו כביר. בישראל זעמו על הפרת ההסכם בידי חמאס ועד כה מנעו את פתיחת מעבר רפיח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אף איים על חמאס, כי אם לא יעמוד בחובתו - ישראל תוכל לחדש את הפעילות הצבאית ברצועה.

תגיות |
