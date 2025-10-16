"לוין תומך בעונש מוות למחבלי נוחבה, ההחלטה הסופית - של נתניהו"

בהודעה שפרסם שר המשפטים יחד עם ח"כ רוטמן נכתב כי כל הראיות הקיימות נגד המשתתפים בטבח 7 באוקטובר רוכזו, וכי הוכנו כמה מסלולים אפשריים לקראת העמדתם לדין: "לקדם את החקיקה במהירות המירבית"

שר המשפטים יריב לוין תומך בעונש מוות למחבלי הנוחבה שביצעו את טבח 7 באוקטובר, אך ההחלטה צריכה להתקבל על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתייעצות עם גורמי הביטחון - כך אמרו היום (חמישי) מקורביו של לוין.

השר פרסם היום הודעה שבה התייחס להעמדתם לדין של מחבלים אלה. בהודעתו של לוין, שנמסרה במשותף עם יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן, נכתב כי "מאז טבח 7 באוקטובר נעשתה עבודת מטה חסרת תקדים בעניין מחבלי הנוח'בה שנעצרו והשתתפו בטבח הנורא. במסגרת זו, מיד לאחר הטבח הוקם צוות מיוחד של פרקליטות המדינה, המשטרה והשב״כ, אשר ביצע חקירה מקיפה של מחבלי הנוח׳בה שנעצרו, אסף ראיות בהיקפים חסרי תקדים שכוללים אלפי שעות וידאו וגבה אלפי שעות עדות למעשי הזוועה".

"כך הוכנו תיקי החקירה, האישומים השונים, רוכזו כל הראיות הקיימות והוכנו מספר מסלולים אפשריים לקראת העמדתם לדין ומיצוי הדין המלא עמם. במקביל, התקיימו בוועדת חוקה, חוק ומשפט דיוני מעקב בנושא. לאחר עבודת המטה המקיפה גובשו טיוטות כתבי אישום נגד המחבלים. במסגרת זו, במהלך עבודת המטה שנעשתה וכן בדיונים בכנסת, ונוכח מספרם הגדול של המחבלים, עלה הצורך לבצע מספר תיקוני חקיקה על מנת להבטיח שההליך המשפטי יתנהל באופן יעיל וניתן יהיה להבטיח שהצדק יעשה וגם יראה", נכתב.

"כעת, עם שובם לישראל של החטופים החיים, סיכמו השר לוין וחברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי להביא את הצעת החוק המשותפת לקואליציה ולאופוזיציה שכבר החלו לדון בה בוועדה לקריאה הראשונה בהקדם האפשרי, ולקדם את החקיקה במהירות המירבית מתוך מטרה משותפת להביא להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה בהקדם".