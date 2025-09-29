חרף ההתנגדות: חוק עונש מוות למחבלים יובא לאישור המליאה?

מפלגת עוצמה יהודית מתכוונת להעלות את חוק עונש מוות למחבלים לקריאה ראשונה בכנסת, זאת על אף טענת הייעוץ המשפטי כי המהלך אינו חוקי - ובצל חילוקי הדעות עם ראש הממשלה

אנשי מפלגת עוצמה יהודית מתכוונים להמשיך ולקדם את חוק עונש מוות למחבלים ולהביאו להצבעה במליאה, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת - הטוענת כי המהלך אינו חוקי. כך פורסם היום (שני) בתוכנית "הבוקר הזה" עם אריה גולן, בכאן רשת ב'.

אתמול אושרה הצעת חוק עונש מוות למחבלים בוועדה לביטחון לאומי, למרות התנגדות היועץ המשפטי לוועדה, עידו בן יצחק, שהבהיר בדיון שההצבעה בעניין אינה חוקית לאחר שסוכם טרם הדיון כי לא תתקיים הצבעה בזמן פגרת הכנסת.

גורם המעורה בפרטים אמר כי המשך קידום החוק יהווה תקדים שכמותו לא היה בתולדות הכנסת, וכי גם אם הצעת החוק תאושר, בג"ץ צפוי לפסול אותה בעקבות חוות הדעת של הייעוץ המשפטי של הכנסת.

העלאת החוק לאישור בוועדה לביטחון לאומי עוררה חילוקי דעות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון לאומי בן גביר. במהדורת כאן חדשות פורסם כי ראש הממשלה נתניהו ומתאם השבויים והנעדרים גל הירש, ניסו למנוע את הדיון בחוק ופנו לבן גביר - שהתעקש מצידו לקיים את הדיון.

הירש טען בדיון כי זו לא העת לדון בחוק עונש מוות למחבלים, כאשר ישראל "נמצאת במערך משולב צבאי ומדיני להחזרת החטופים".

מבחינתו של השר בן גביר, החוק הוא "צו השעה", על מנת "לייצר הרתעה כבדת משקל". על פי בן גביר, חמאס "ידעו שאם שערה משערות ראשו של חטוף תיפול, יהיה עונש מוות".