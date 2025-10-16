הסכם במשבר

ישראל באולטימטום לחמאס: "החזירו חללים תוך ימים - או שהסיוע יצומצם"

הדרג המדיני החליט שלא לאשר כניסה של כוחות זרים לרצועה, בטענה כי חמאס לא עושה מספיק כדי להשיב את החטופים החללים ו"מושך זמן" כדי לעכב את השלב הבא - פירוקו מנשק. מצרים, טורקיה וקטר כבר נערכות לכניסה לעזה כדי לזרז את המו"מ לשלב השני
מחבר סולימאן מסוודה
הריסות בניינים בעיר עזה, אוקטובר 2025
הריסות בניינים בעיר עזה, אוקטובר 2025 צילום: Jehad Alshrafi, AP

למרות הפרת ההסכם בכך שהשיב עד כה רק תשעה מתוך 28 החללים החטופים, ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט בשלב הזה לחכות עם הסנקציות על חמאס - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. בישראל אמרו למתווכות שחמאס מחזיק בחטופים חללים שהוא יכול לשחרור "באופן מיידי", וסיפקו הוכחות מודיעיניות לכך.

 

גורם ישראלי אמר לכאן חדשות: "אם חמאס לא ישחרר את החללים תוך ימים - נצמצם משמעותית את הסיוע ההומניטרי". 

בתוך כך, הדרג המדיני החליט שלא לאשר בשלב זה כניסה של כוחות זרים לרצועת עזה כדי לסייע באיתור חטופים חללים. זאת, בעוד המתווכות בין ישראל לחמאס מנסות לגרום לארגון הטרור להעביר עוד חטופים חללים, מתוך הבנה כי יש לסוגיית השלכות על ההתקדמות ביישום ההסכם ועל המשא ומתן בעניין שלבו השני.

 

לפי המתווה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כחלק מהשלב הראשון בהסכם הוקמה מפקדה ייעודית שבה נציגים מארצות הברית, ישראל, מצרים, קטר וטורקיה. המפקדה אמורה לקבל לידה תוצרים מודיעיניים וסימונים על גבי מפות שיאפשרו הגעה למקומות שבהם יש חשד שנקברו חללים. אולם, המפקדה שאמורה לתאם את הפעילות הזו עדיין לא החלה לפעול.

הטענה המרכזית בישראל היא שחמאס לא עושה מספיק כדי להשיב את החטופים החללים וכי על פי הערכות בישראל חמאס יכול להשיב מספר דו ספרתי של חטופים חללים ללא סיוע חיצוני.

למעשה, אם ישראל תאשר לכוח זר לפעול בתוך הרצועה, תהיה זו למעשה הודאה שחמאס הגיע למקסימום שביכולתו. עם זאת, גורמי ביטחון בישראל אומרים שחמאס "מושך את הזמן" בכוונה ולא משיב את כל החטופים החללים שהוא יכול במטרה לעכב את השלב הקריטי הבא מבחינתו: פירוק ארגון הטרור מנשק. 

על אף ההחלטה הישראלית, מצרים, טורקיה וקטר כבר מתכוננות להיכנס לעזה בעצמן ולפתור את סוגיית החללים בשטח, מול חמאס. הטורקים שולחים למצרים צוות בן יותר מ-80 בני אדם לקראת כניסה לרצועה. 

אתמול, סמוך להעברת שני חללים נוספים, הודיעו בחמאס כי העבירו את כל החללים שבידיהם וכי נדרשים מאמצים כבירים וציוד מיוחד כדי לאתר את השאר.

תגיות |
