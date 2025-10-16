ישראל באולטימטום לחמאס: "החזירו חללים תוך ימים - או שהסיוע יצומצם"

הדרג המדיני החליט שלא לאשר כניסה של כוחות זרים לרצועה, בטענה כי חמאס לא עושה מספיק כדי להשיב את החטופים החללים ו"מושך זמן" כדי לעכב את השלב הבא - פירוקו מנשק. מצרים, טורקיה וקטר כבר נערכות לכניסה לעזה כדי לזרז את המו"מ לשלב השני

למרות הפרת ההסכם בכך שהשיב עד כה רק תשעה מתוך 28 החללים החטופים, ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט בשלב הזה לחכות עם הסנקציות על חמאס - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות. בישראל אמרו למתווכות שחמאס מחזיק בחטופים חללים שהוא יכול לשחרור "באופן מיידי", וסיפקו הוכחות מודיעיניות לכך.

למרות ההפרות בהסכם, בישראל ממתינים עם החרפת הסנקציות על חמאס. גורם ישראלי: נותנים למתווכות הזדמנות להפעיל לחץ | @SuleimanMas1 עם הפרטים#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/Sh4o3WNBsG — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2025

גורם ישראלי אמר לכאן חדשות: "אם חמאס לא ישחרר את החללים תוך ימים - נצמצם משמעותית את הסיוע ההומניטרי".

בתוך כך, הדרג המדיני החליט שלא לאשר בשלב זה כניסה של כוחות זרים לרצועת עזה כדי לסייע באיתור חטופים חללים. זאת, בעוד המתווכות בין ישראל לחמאס מנסות לגרום לארגון הטרור להעביר עוד חטופים חללים, מתוך הבנה כי יש לסוגיית השלכות על ההתקדמות ביישום ההסכם ועל המשא ומתן בעניין שלבו השני.

עד שחמאס ישחרר את כל החטופים החללים שהוא יכול: לא תאושר כניסה של כוחות זרים לרצועת עזה לסייע באיתור החללים החטופים | הפרסום הראשון של @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/ctFqAyBGLY — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2025

לפי המתווה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כחלק מהשלב הראשון בהסכם הוקמה מפקדה ייעודית שבה נציגים מארצות הברית, ישראל, מצרים, קטר וטורקיה. המפקדה אמורה לקבל לידה תוצרים מודיעיניים וסימונים על גבי מפות שיאפשרו הגעה למקומות שבהם יש חשד שנקברו חללים. אולם, המפקדה שאמורה לתאם את הפעילות הזו עדיין לא החלה לפעול.

הטענה המרכזית בישראל היא שחמאס לא עושה מספיק כדי להשיב את החטופים החללים וכי על פי הערכות בישראל חמאס יכול להשיב מספר דו ספרתי של חטופים חללים ללא סיוע חיצוני.

למעשה, אם ישראל תאשר לכוח זר לפעול בתוך הרצועה, תהיה זו למעשה הודאה שחמאס הגיע למקסימום שביכולתו. עם זאת, גורמי ביטחון בישראל אומרים שחמאס "מושך את הזמן" בכוונה ולא משיב את כל החטופים החללים שהוא יכול במטרה לעכב את השלב הקריטי הבא מבחינתו: פירוק ארגון הטרור מנשק.

על אף ההחלטה הישראלית, מצרים, טורקיה וקטר כבר מתכוננות להיכנס לעזה בעצמן ולפתור את סוגיית החללים בשטח, מול חמאס. הטורקים שולחים למצרים צוות בן יותר מ-80 בני אדם לקראת כניסה לרצועה.

למרות טענות חמאס כי אין בידיו עוד חללים, המתווכות ממשיכות ללחוץ על ארגון הטרור, ובטורקיה כבר שלחו צוות למצרים כדי שייכנס לעזה@kaisos1987 #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/EQsDBTucoD — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2025

אתמול, סמוך להעברת שני חללים נוספים, הודיעו בחמאס כי העבירו את כל החללים שבידיהם וכי נדרשים מאמצים כבירים וציוד מיוחד כדי לאתר את השאר.