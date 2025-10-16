ש"ס נערכת לחזור לממשלה בשבוע הבא - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

בשבוע הבא תפקע כהונתם של ממלאי מקום השרים, שהחליפו את שרי המפלגה לאחר שפרשו מהממשלה בעקבות העיכוב בהעברת חוק הפטור מגיוס, ויהיה צורך דחוף במינוי שרים קבועים.

כפי שפורסם בכאן חדשות, יו"ר המפלגה אריה דרעי מעוניין בחזרתה של ש"ס לממשלה. בקואליציה הבטיחו לדרעי בימים האחרונים כי חוק הגיוס שיעלה בשבוע הבא בוועדת החוץ והביטחון יקודם בהליך מהיר.

מוקדם יותר היום פורסם בכאן חדשות כי יו"ר הוועדה בועז ביסמוט הניח מסמך עקרונות לחוק הגיוס שיוצג בשבוע הבא. בין העקרונות הכלולים במסמך: 50% ממחזור הגיוס החרדי יגויסו תוך חמש שנים, גיל הפטור מגיוס יעמוד על 26, ותקציב הישיבות יופחת רק כעבור שנה בהתאם לאחוז החריגה מיעד הגיוס.

בנוסף, סנקציות אישיות על משתמטים ייכנסו לתוקף בהדרגה על פני שנתיים, ורק אם יעד הגיוס לא ימומש. המפלגות החרדיות דורשות כי הסעיף יכלול גם אנשים שכבר סופגים סנקציות כעת.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שהנחה להציג עקרונות חוק גיוס שיוסכמו על החרדים בכתב כבר בשבוע הבא, לטובת החזרת ש"ס לממשלה. המסר מסביבת דרעי ללשכת נתניהו הוא כי הצגת עקרונות החוק תספיק כדי לחזור לשולחן הממשלה עם פתיחת המושב.