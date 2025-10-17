בגלל שמחת תורה: עיכוב בהשבתו של החטוף החלל ביפין ג'ושי לנפאל

חרף ההיערכות לשובם של החטופים, בהם ארבעה חללים זרים, לא בוצעה התקשרות מבעוד מעוד לטובת הטסתם לארצותיהם. ג'ושי, אזרח נפאלי, הגיע לישראל במסגרת תוכנית הכשרה רשמית בשיתוף משרד החוץ

בגלל החג: עיכוב בהשבתו של החטוף החלל ביפין ג'ושי לנפאל

חג שמחת תורה הביא לעיכוב בהטסת החלל החטוף ביפין ג'ושי לנפאל - כך פורסם הבוקר (שישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב'.

ג'ושי הוחזר לישראל במסגרת ההסכם ביום שני האחרון, אך רק אתמול סוכמה חברת התעופה שתטיס אותו אל משפחתו בנפאל.

חרף ההיערכות לשובם של החטופים, בהם ארבעה חללים זרים, לא בוצעה התקשרות מבעוד מעוד לטובת הטסתם לארצותיהם. רק לאחר השלמת זיהויו של ביפין ג'ושי, אזרח נפאלי שהגיע לישראל במסגרת תוכנית הכשרה רשמית בשיתוף משרד החוץ, החלו הגופים הרשמיים לפעול בנושא ולצאת למכרז פומבי כדי למצוא חברת תעופה שתשיב אותו לארצו.

כעת נראה שבתחילת השבוע הבא יוטס ג'ושי חזרה לנפאל אחרי טקס פרידה מול ארונו.

ממנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה נמסר: "הגופה זוהתה בבוקר שמחת תורה. מיד לאחר מכן יצא הביטוח הלאומי, האמון על ההטסה, להתהליך התיחור בין שלוש חברות, כפי שמחייב התקנון. זאת, למרות שהדבר קרה בחג. לאחר שהגיעו הצעות המחיר עבר הנושא לטיפול ההתקשרות - מבחינה תקציבית ומשפטית - כנהוג בכל התקשרות ממשלתית".

"האם והאחות של ביפין ג'ושי, ששהו בארצות הברית, הוטסו מיד לנפאל במימון ובטיפול המדינה בטווחי זמן קצרים ביותר", נמסר. "תהליך ההתקשרות אמור להיסגר בקרוב, ואז תתאפשר הטסת גופתו של ביפין ג'ושי לקבורה ראויה בארץ הולדתו. קודם לכן יערך טקס פרידה והוקרה אל מול ארונו. הצוות המטפל במשפחה עושה כל שניתן, ברגישות ובכבוד, על מנת להקל על המשפחה בשעותיה הקשות".

עוד נמסר כי "מנהלת החטופים, השבים והנעדרים במשרד ראש הממשלה, יחד עם הביטוח הלאומי, משרד החוץ, צה"ל וגופים נוספים, מלווים את משפחתו של ביפין ג'ושי, כמו את יתר משפחות החטופים - הישראלים והזרים כאחד".