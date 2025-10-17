לטובת גרעינים תורניים: הממשלה תבקש לקצץ בביטחון ובחינוך

הממשלה תצביע ביום ראשון על קיצוץ של מיליוני שקלים בתקציבי משרדי הביטחון, החינוך והתחבורה, לטובת תמיכה בגרעינים חינוכיים תורניים

הממשלה תבקש ביום ראשון לבצע קיצוץ של מיליוני שקלים בתקציבי משרדי הביטחון, החינוך והתחבורה, זאת לצורך הרחבת התמיכה בגרעינים החינוכיים התורניים. כך פורסם היום (שישי) בכאן חדשות.

לבקשת שר החינוך יואב קיש, הממשלה תבקש בישיבתה השבועית לאשר תקציב של 36 מיליון שקלים לפרק זמן של שלוש שנים לטובות גרעיניים החינוכיים התורניים.

אם ההחלטה תעבור, המשמעות היא שהתמיכה הממשלתית בגרעיניים התורניים בשנת 2025 תגדל בשיעור של כ-50%.

בדברי ההסבר להחלטה נכתב בין היתר: "במהלך הלחימה ואחריה הוכיחו הגרעינים החינוכיים את יכולתם לתמוך באוכלוסיות מוחלשות, ללוות ילדים ובני נוער במצבי משבר ולהוות עוגן קהילתי משמעותי. תמיכה בפעילות הגרעינים החינוכיים בתקופה זו היא צורך לאומי".